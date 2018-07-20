台股盤後－股王、權王強勢撐盤 大盤飆漲96點 收復所有均線

台積電利空出盡，強漲半根漲停板，帶動台股今 (20) 日順利站上 10900 點關卡，一舉收復所有均線，大立光也跟漲逾 4% 帶動光學股走揚，終場上漲 96.73 點、漲幅 0.89%，收在 10932.11 點，成交值 1644.57 億元。分析師認為，被動元件族群下殺，中小型股連帶走弱，後續需看第二波美中貿易戰關稅清單影響。

晶圓代工龍頭台積電雖然二度調降全年財測，不過釋放出高階智慧型手機需求回升的訊息，外資法人看好後市，喊買進外資券商占多數，昨日美 ADR 收盤大漲，今日收盤大漲 5.79%，順利完成填息，也支撐台股今天收漲近百點。

台積電股價激勵半導體族群強漲，新上市晶相光大漲 10%，昇陽半導體、辛耘等漲幅也有半根停板以上，另外家登、原相表現也不俗，漲幅逾 4%。

電子三雄中，大立光受惠手機光學鏡頭消息帶動，收漲 4.25%，帶動光學股走揚 2% 以上，揚明光、佳凌收漲停。鴻海雖然開盤翻紅，不過盤中翻黑，尾盤拉回小漲，漲幅在 1% 以內。

台塑四寶今天走勢疲弱，尾盤則拉回翻紅，台塑化、南亞漲幅 1% 以內，台化、台塑則收在平盤。

被動元件族群今日大跌，國巨狂瀉 80 點，跌幅近 9%，股價收在 812 元，華新科慘收跌停，禾伸堂、奇力新都重挫 8% 以上。

金融股元大金、台新金、第一金、中信金、富邦金、兆豐金等漲幅都在 1% 以內。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電今天大漲 13 元，換算成指數，幾乎就是今日大盤漲點，而被動元件成盤勢空頭指標，今日美國將公佈第二波 160 億美元課稅清單，未來動向將影響後續盤勢。