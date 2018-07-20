貴金屬盤後─美元回檔 黃金削減跌幅 仍收於一年低點

黃金價格週四清除了大部份的早場跌幅，但仍收於一年低點。川普總統對聯準會 (Fed) 升息感到不悅，導致美元指數下跌，助使黃金大幅反彈。

8 月黃金下跌 3.90 美元，或 0.3%，收於每盎司 1224 美元，創 2017 年 7 月以來，交易最熱絡合約最低收盤水準。黃金收盤落入了回檔修正領域，即自前波高點下跌逾 10%。

黃金期貨今日下跌至 1210.70 美元低點。美元走強為黃金帶來重大壓力。

美元指數下跌 0.1% 至 94.96，盤中高點為 96.65。川普告訴 CNBC 說，他對 Fed 升息，並不感到高興。該談話使得美元回檔。

分析師說，黃金未能反彈至 1240 美元，下一檔支撑預期在 1180 美元。

整體而言，在美國與貿易夥伴爭議升高期間，由於投資人尋求避險，美元因而反彈。

聯準會 (Fed) 持續升息，要讓貨幣政策正常化，亦支撑了美元近來上漲。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 17.2 美分，或 1.1%，至每盎司 15.02 美元，創 2016 年底以來最低收盤水準。

9 月銅下跌 2.3% 至每磅 2.696 美元，創約一年收盤低點。10 月白金下跌 1.4% 至每盎司 806.30 美元。9 月鈀金下跌約 4% 至每盎司 866.20 美元。