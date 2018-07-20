〈國泰金經濟調查〉股市樂觀指數創近17個月新低 民眾消費意願下滑

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 7 月國民經濟信心調查結果，其中受到美中貿易戰消息影響，7 月股市樂觀指數和風險偏好指數明顯轉趨保守，均創近 17 個月以來新低，另外，民眾對於經濟信心也持續下滑，消費意願轉趨謹慎保守。

國泰金表示，5 月景氣對策信號連續 3 個月綠燈，綜合判斷分數較 4 月增加 2 分，但隨著領先指標持續緩降，7 月民眾的景氣現況樂觀指數與展望未來樂觀指數，均呈現連續 5 個月下滑走勢，分別降至 - 32.4 及 - 32.7，其中展望未來的樂觀指數為 2015 年 11 月以來的低點。

就業現況與展望持續趨向保守，加上薪資上漲現況與預期指數同步出現較大幅度下滑，顯示民眾對整體勞動市場的展望更為保守。此外，大額消費意願指數滑落至 - 8.5，耐久財消費意願也降至 - 25.0，兩者同步來到 2015 年 12 月以來的低點，可能造成下半年整體消費動能轉弱。

國泰金表示，民眾認為今 (2018) 年經濟成長率超越 2% 的比例為 74%，較前一個月下降 1.4 個百分點，經濟成長率的平均預期值仍為 2.3%，低於主計總處的預估值 2.6%。

通膨預期方面，仍有 79% 的民眾認為，今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值持平在 1.30%，低於主計總處的預估值 1.49%。

值得關注的是，自 6 月中以來，美中貿易紛爭升級，美國聯準會持續升息也造成新興市場資金外流，整體金融市場震盪再次加劇，7 月股市樂觀指數走降至 - 26.6，風險偏好指數也明顯轉趨保守，大幅滑落至 - 12.5，為 2017 年 2 月以來的新低。