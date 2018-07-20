台灣保經代業 第一家行動投保平台上線

保險業行動投保業務自 2015 年開放上路，目前新光、台灣、友邦、富邦、中國、安聯等保險公司已有行動投保平台，保經通路卻因受限簽署人問題，遲遲未能接軌行動投保趨勢，不過，現在保經業行動投保也出現大躍進，錠嵂保經率先串接各家保險公司行動投保系統，成為第一家設置保經業務人員專屬行動投保 CRM 平台的業者，比傳統單寫要保書最高省下 70% 的時間，投保服務效率大舉提升。

金管會去 (2017) 年 10 月 23 日甫頒布「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後，保經業者大多開始籌畫行動投保業務，而錠嵂保經搶得頭香，錠嵂保經總經理趙惠仙表示，10 月 23 日法令正式通過後，錠嵂在ㄧ個月內的時間，完成和各家保險公司會議協商，在行動投保這一塊，建立單一平台對接各家保險公司系統模式，如今正式上線，可為未來其它業者的合作建立標準範本。

趙惠仙表示，錠嵂保經行動投保 CRM 平台第一家正式上線的是錠嵂投保業務量前五大的新光人壽相關保單，下一家是預計在 8 月上線的遠雄人壽，接續是預計 9 月上線的友邦及台灣人壽、其他合作公司亦將陸續上線。

平台正式上線，未來錠嵂保經的業務人員，在辦理行動投保業務時，不需要記憶多家保險公司投保平台的帳號密碼及操作方式、也不需要有多家商品投保需求時重覆輸入客戶資料，只需在錠嵂保經行動投保 CRM 平台建立完成客戶資料，系統即可對接到保險公司系統，完成客戶投保資料建置，比傳統單寫要保書最高省下 70% 的時間，且避免資料撰寫錯誤必須請要保人、被保險人重新簽名的狀況，是目前保經業界唯一的行動投保平台。

趙惠仙進一步解釋，保經業的行動投保模式，複雜點不僅在開發簽署人線上簽署的作業，各保險公司都有自己的行動投保系統，且操作方式皆不同，登入行動投保的串接、客管 (CRM) 資料的拋轉串接都是開發上的重要環節。

趙惠仙表示，若單純只是讓保經的業務去使用保險公司系統做行動投保，其複雜度不大，但會變成業務人員需去熟悉各保險公司系統的操作方式及建立多組的帳號密碼。保經業務人員是以保戶需求，組合各家保險公司商品為保戶做出最適合的保障規劃，一個保戶投保多家商品是常態，若沒有建立一整合平台去串接各家保險公司系統，業務人員在投保時，就必須一直去各家系統重覆輸入保戶資料，耗時又耗力，因此錠嵂在規劃行動投保業務時，就不以單純可以進行行動投保為目標，而是將如何運用錠嵂在資訊應用的能力幫助業務同仁，以單一平台操作，省時省力避免又可避免輸入資料錯誤，打造錠嵂專屬的行動投保 CRM 平台。

平台正式上線後，錠嵂同仁實際使用並紛紛提供回饋，一般客戶多投保兩家以上不同的保險公司，每當協助客戶投保時，填寫紙本保單資料的作業，有時候手誤需重新謄寫、反覆校對資料… 等情形，平均手寫一份要保書需 20-30 分鐘時間，現在有了行動投保 CRM 平台後，舊有客戶資料皆可一鍵帶出，只要填寫一次，就可以套用多家，比傳統單寫要保書最高省下 70% 的時間，大幅提升保戶服務的效率，也有更多時間為保戶們服務。