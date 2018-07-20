華為豪言取代蘋果 搶下全球市占后冠

華為近日在深圳召開新機發布會，HUAWEI nova 3 和 HUAWEI nova 3i 正式亮相，也談及目前的全球出貨量成績與願景。

華為新機 HUAWEI nova3 和 nova 3i 主打炫彩機身。(翻攝：Engadget)

華為消費者業務執行長余承東表示，華為分別在 2015 年 12 月底、2016 年 10 月中、2017 年 9 月中全球出貨量突破 1 億台，而今年僅花了半年就實現目標，預計 2018 年底的目標出貨量是 2 億。

華為出貨量的持續增長，意味著與蘋果手機銷量差距正持續收窄，2017 年蘋果手機銷量為 2.15 億台，位列全球第二，僅次於南韓三星電子 (Samsung)(005930-KR)，而華為全球銷量為 1.53 億台，居於全球第三。

按照華為預定計畫，華為估將在今年底完成 2 億台出貨量的目標，甚至有機會取代蘋果 (AAPL-US)，成為全球第二大智慧手機製造商，僅次於南韓三星 。

余承東還發下豪語表示，華為目前銷量全球第三，跟第二 (蘋果) 已經很接近了。再過一、兩年，華為的年銷量目標可達到 3 億到 4 億台，應該是世界第一。

2017 全球智慧型手機品牌市占比例。(翻攝自：IDC)

根據 IDC 5 月報導，蘋果在 2018 年第三季出貨 5220 萬部 iPhone，年增 3%；三星出貨量為 7820 萬部。同一季華為的出貨量擴至 3930 萬部，年增 13.8%。

IHS Markit 分析師 Zaker Li 表示，華為和榮耀品牌手機目前已進軍東南亞市場，特別是蘋果近年也都努力搶攻的市場 ─ 印度 (僅次於中國的全球第二大手機市場)，可見第二季華為和榮耀在印度取得了成功。

Zaker Li 還談到，下半年通常是智慧型手機的旺季，各大品牌都會發表旗艦機，華為上半年出貨量就達成 1 億，下半年完成 2 億部出貨目標實際上並不難。

IDC 數據顯示，2017 年全年智慧型手機總出貨量，華為和蘋果各為 1.531 億部和 2.159 億部，三星蟬聯三年第一，2017 年出貨量達 3.173 億部。