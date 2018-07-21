〈鉅亨看世界〉面板產業大革命

南韓三星電子預計明年初推出可折疊螢幕手機，顯示出業界希望從面板螢幕上，為手機帶來新的創新。而從另一個角度看，也是面板製造商求新求變的生存契機。

IHS Markit 最新報告認為，FPD(平板顯示器) 產業正在經歷前所未有的變革，而對各原本獨立的顯示元件進行深度集成的技術，則是實現眾多生產技術革新的基礎。

IHS 指出，FPD 自 1990 年代以後開始生產與普及，目前正經歷史上最重大的變革，這些變革是由智慧手機市場快速增長所帶動，為產業帶來各種潛在的技術風險及挑戰，但同時也為面板製造商及供應商，提供增加產品競爭力及產品差異化的機會。

當前最受關注的產品，例如高度柔性和可折疊的顯示螢幕，預計將是未來的趨勢。在這樣的背景下，集成技術顯得尤其重要。

FPD 商業模式已更新

在 FPD 的大部分時期，平板顯示行業都是使用先通過 3.5 μm Line-and-Space(L/S) 光刻製成各 LCD 單元組件，並將各個組件組裝成完整的顯示模組，最終出售給整機製造商，以此商業模式營運。

在智慧手機快速發展下，至 2010 年前後，市場運作發生了快速轉變。這種製造和商業模式的轉變先從手機面板製造市場開始，然後進一步的擴展到了 IT 和電視等應用領域。

IHS 歸納，這些變革包括：

改進的光刻至 1.5μmL/ S.

高效且高壽命的 AMOLED 材料

創新的設備和流程

高遷移率氧化物和 LTPS 半導體的研發

新材料，如量子點（QD）和耐高溫聚酰亞胺

對消費者來說，這些革新使非常輕、薄，無邊框的全螢幕顯示器變得可能，柔性 AMOLED 螢幕得以普及，而螢幕對比度、分辨率都大幅提高。

其他的進步則與面板元件有關，而這些革新與集成技術進步有關，並進一步加快了像 LTPS 和 Oxide TFT 等半導體技術的發展。

組件集成的好處

IHS 指出，組件集成提供兩個主要好處：

首先是對外形和規格的改進，如實現窄邊框、降低厚度和減少重量等。

其次是對光學性能的改善，如實現更寬的色域和亮度、提升對比度、加快回應時間以及提供更寬的視角等。

IHS 表示 ，由於先天的優勢，AMOLED 總需求量在 2017 年至 2024 年之間的複合年增長率將會達到 24%，而同時期的 LCD 的需求預計平均每年成長僅有 4%。

儘管如此，LCD 在過去的 20 年內也取得了長足的發展。成熟的產業給予了 LCD 具有相當大的成本優勢，LCD 技術不太可能在短時間內完全被 AMOLED 等主動發光技術所取代。

由技術上看，輕、薄，甚至彎曲的 AMOLED 設備已經商業化，可折疊螢幕的發展也相當順利，1 年內就能見到首批產品上市。

面板未來更輕薄

多樣化產品成為可能

IHS 指出，具高度彈性的面板可以實現新的應用，例如可折疊、可穿戴，或在高級汽車上使用，這能增加人們與資訊互動的方式，預計產業及消費者都會感興趣。

原本高成本是一大發展障礙，但在集成度提高之下，獨立元件數量的減少，可以降低整體螢幕的生產成本，更重要的，是讓生產良率提高。

未來，消費者有望見到更多樣化、成本也不至於太高的面板產品，而使得這一切變得可能的最重要原因，就是集成相關技術的進步，這也為面板製造商及其供應商，提供了競爭力和產品差異化的可能性。