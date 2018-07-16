美BIS正式解除中興出口禁令 但華為卻陷竊取商業機密訴訟

中興通訊 (0763-HK)(000063-CN) 昨(15)日發佈公告，確認美國商務部工業和安全局 (BIS) 解除出口禁令，意味著長達 3 個之久的制裁暫告一段落。

據 BIS 於美國時間 13 日公布的文件指，中興已如期繳交 10 億美元罰款，並且將 4 億美元存入託管帳戶，當局決定終止於 4 月 15 日發出的拒絕令，並將中興由《禁止出口人員清單》中移除。中興通訊 7 月 15 日也發出公告證實此一禁令解除。

中興已啟動早前預備的 T0 業務重建計畫，開始全面恢復全球業務，旗下員工陸續返回工作崗位，並接到首張來自中興墨西哥的終端業務線定單。

另內媒引述中興向合作夥伴及供應商等發出的《合作夥伴信函》，當中提到集團會加快展開多項工作，包括全面恢復在拒絕令期間暫停或未實施的合作，以及「將調集所有資源，全力追趕進度」。

中興通訊也在官方微博和微信同時發布聲明：「滿懷信心，再出發！」以此宣告公司正式重整旗鼓。

中興暫時鬆一口氣，不過同業華為近期捲上一宗涉及竊取商業機密的訴訟。事源華為前員工 Jesse Hong 入稟美國法院，指華為於 2016 年要求他協助竊取商業機密，他拒絕後被華為開除，現索賠 1.05 億美元 (約港幣 8.2 億元)。

《星島日報》援引內媒報導，華為回應事件時指，此事完全是造謠，不是事實；另該名前員工相關指控沒有事實依據，集團將積極應訴，維護公司權益。

另外，華為技術公司與馬耳他政府簽署合作諒解備忘錄，將利用華為 5G 技術幫助馬耳他啟動智慧城市建設。

截止上週五 (13 日) 收盤，中興通訊 A 股收漲 5.94%，報人民幣 14 元，總市值人民幣 591.2 億元。中興 H 股報港幣 13.74 元，市值港幣 103.81 億元。

圖：新浪財經



