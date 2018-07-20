雲端資料中心防火、阻燃線纜商機大 萬泰科今年EPS挑戰2元新高

中美貿易戰開打之後，美國第二批關稅包含網路線，萬泰科 (6190) 業績除了可望受惠美國客戶轉單而提升之外，未來隨著雲端資料中心線纜需求大增，更是萬泰科長線營運大爆發的重要助力。萬泰科近年來布局大陸雲端資料庫基礎設施線纜，根據統計，未來 3 年中國雲端計算產業鏈的產值規模將達到 2000 億元，其中作為資料中心中的基礎設施，類似人體的血脈、號稱網路神經的綜合佈線系統，更是基礎建設中不可或缺的重要零組件。由於雲端資料中心是承載規模龐大的資料運算、資料交換、資料儲存、資料備份的場所，因此一旦發生火災，可能造成龐大資料毀損，甚至引起經濟動盪，因此資料中心線纜的阻燃與防火重要性就大幅提高。萬泰科已開發出阻燃及防火相關線纜，加上在大陸長期布局，未來可搶佔有先機。受惠網路公司資本支出逐年走高，且建設新資料中心，須採用高規網路線，同時符合防火及阻燃規定，萬泰科長線獲利具成長潛力。



今年第一季雖是營運淡季，但因轉投資 ABA 認列方式改變，萬泰科業外貢獻拉高，單季獲利達 5934 萬元，年增 102.1%，創下 8 年來新新高。第二季進入傳統旺季，單季營收年增 20.7%，創 5 年新高，毛利率也因併美國 ABA 子公司提高，法人估第二季獲利可望較去年同期倍增，單季 EPS 可望上看 0.4 元，合計上半年 EPS 上看 0.8～0.9 元，已超過去年全年獲利總和。預估第三季是全年營運最旺季，獲利將持續拉高，而往年第四季都有費用過高的問題，主因在年終獎金一次認列，但今年已逐季認列，不會再有先前第四季獲利快速降溫的情況出現。法人估萬泰科今年 EPS 可望挑戰 1.5～2 元，有機會創下歷史新高。



技術面來看，目前所有均線糾結在 14～15.5 元之間且逐步翻揚，配合日、周、月ＫＤ均呈開口向上的多頭排列，短線在財報行情激勵下，若能持續量增，應有機會超越前高 17.05 元，以目前雲端運算相關族群平均本益比逾 20 倍來看，萬泰科目前本益比不到 10 倍，未來股價往上調整空間大。

