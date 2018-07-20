揚言對5050億美元中國商品徵稅 川普：我準備好了

美國總統川普揚言，若有必要，他將對價值 5050 億美元、中國進口至美國的所有商品，加徵關稅，「我準備好了」。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

7 月 10 日，美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅，貿易戰緊張情勢持續延燒。

在 CNBC 週五 (20 日) 播出的專訪節目中，川普宣稱，若有必要，他已準備好，對價值逾 5000 億美元的中國進口商品，加徵關稅。

2017 年中國對美國出口貨品總額約 5050 億美元，美國對中國出口貨品總額約 1299 億美元。

川普稱，長期以來，中國不斷竊取美國企業的智慧財產權，「我這麼做，並非出於政治考量，而是為我的國家，做正確的事。」

為了這件「正確的事」，川普說，政府已祭出貿易、貨幣等相關政策。

川普指出，他個人很欣賞中國國家主席習近平，但就兩國貿易關係而言，「非常不公平」。

川普還透露，1 名中國官員對他說，「過去的美國政府，都沒人抱怨 (貿易關係)，直到你來找我為止。」

台北時間週五晚間 6 點 47 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 100 點 (0.40%)，標普 500 期指下跌 0.24%、那斯達克期指上漲 0.08%。