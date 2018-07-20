【異動股】出口概念股集體拉升 同為股份(002835-CN)等股漲停

今早，出口概念股集體拉升。截至發稿，同為股份(002835-CN)漲停報9.93元，斯太爾(000760-CN)強勢漲停報4.21元，實達集團(600734-CN)一度漲停現漲6.16%報7.07元，瑞貝卡(600439-CN)、丹邦科技(002618-CN)、春秋電子(603890-CN)、中源家居(603709-CN)漲近4%，華紡股份(600448-CN)等亦上漲逾2%。

消息面上，今日人民幣兌美元中間價較上日調降605點至6.7671。繼短線連續跌破6.81、6.82關口後，離岸人民幣兌美元繼續走低，現破6.83關口。隨後，在岸人民幣兌美元跌破6.81。

分析認為，美聯儲主席鮑威爾國會證詞明顯提振美元人氣，在漸進式加息預期下，美元指數有望持續走強。

隨著人民幣的走弱及美元指數的強勢，相關外向型公司有望獲得匯兌收益及出口上的提升。人民幣貶值將對中國出口帶來相當明顯的促進作用，在提振出口的同時，海外業務特别是出口比重高以及對外債權大的行業獲利最大。據統計，海外業務收入佔主營業務收入比例超過50%的上市公司一共194家，佔比超過40%的公司281家，佔總體上市公司總量的約10%，主要集中在電子化工、機械設備、紡織服裝、輕工製造、家用電器等行業。

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