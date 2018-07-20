【異動股】工業互聯網概念股拉升 海得控製(002184-CN)等3股漲停

臨近午盤，工業互聯網概念拉升。截至發稿，海得控製(002184-CN)漲停報12.06元，佳訊飛鴻(300213-CN)漲停報6.47元，東土科技(300353-CN)漲停報12.66元，東方國信(300166-CN)漲4.62%報15.85元，用友網絡(600588-CN)漲4.03%報27.87元，沈陽機床(000410-CN)、寶信軟件(600845-CN)等個股拉升漲逾3%。

消息面上，7月19日從工業和信息化部獲悉，《工業互聯網平台建設及推廣指南》(下稱《指南》)和《工業互聯網平台評價方法》(下稱《方法》)日前印發。工信部在《指南》中要求，遴選10家左右的跨行業跨領域工業互聯網平台，支持跨行業跨領域平台拓展國際市場。

工信部表示，工業互聯網平台是面向製造業數字化、網絡化、智能化需求，構建基於雲平台的海量數據採集、匯聚、分析服務體係，支撐製造資源泛在連接、彈性供給、高效配置。

《指南》要求，到2020年，培育10家左右的跨行業跨領域工業互聯網平台和一批面向特定行業、特定區域的企業級工業互聯網平台，工業APP大規模開發應用體係基本形成，重點工業設備上雲取得重大突破，遴選一批工業互聯網試點示範(平台方向)項目，建成平台試驗測試和公共服務體係，工業互聯網平台生態初步形成。

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