虛擬貨幣交易所Bitrue在台上線 尋覓合作夥伴下半年攻歐美日韓

新加坡商 Bitrue 虛擬貨幣交易所今 (19) 日在台宣佈正式上線，一上線便與全球知名區塊鏈團隊 Wanchain(萬維鏈)、全球市值前三大的瑞波幣 (XRP) 合作，未來也將有眾多備受肯定的 ICO 團隊與 Bitrue 結盟，下半年將前進歐、美、日、韓等市場，除深耕台灣外，Bitrue 也盼能在台尋覓更多合作夥伴。

看好台灣虛擬貨幣市場潛力與金融環境，Bitrue 上線首站便選擇台灣，也將在國內打造 24 小時客服團隊，即時解決用戶問題，降低進入幣圈的門檻，同時，Bitrue 將在台推出「Bitrue 虛擬貨幣投資學堂」，讓民眾以正確態度及充足知識來認識虛擬貨幣，以杜絕有心人士以惡意行為推廣虛擬貨幣。

Bitrue 執行長王志得指出，虛擬貨幣交易為新興市場，需要更多人參與才能發展得更穩健、更多元，因此，Bitrue 不只是一家虛擬貨幣交易所，更是一個「社群」，強調開放、透明，將透過平台幣，釋放所有的經濟權、上幣投票權，邀請用戶共同參與交易所的經營與管理，讓每個人都是主人翁，才能讓社群、交易所經營得更完整。

Bitrue 上線首波便與曾創下 ICO(首次代幣發行) 後不到 10 分鐘即售罄的區塊鏈團隊 Wanchain，以及深受全球虛擬貨幣投資者喜愛的瑞波幣合作，除消費者能在 Bitrue 購得這些貨幣，Bitrue 更將瑞波幣列為基礎幣，讓廣大的瑞波幣持有者能更便利地購入各種優質虛擬貨幣，也能降低手續費的支出。

除了台灣外，Bitrue 下半年將前進歐、美、日、韓等市場。王志德表示，除深耕台灣市場，也盼能在台灣尋覓更多合作夥伴，一同前進全球，探索區塊鏈商機。