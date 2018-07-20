化妝品成消費市場亮點 國產品牌份額逐漸提升

商務部新聞發言人高峰19日表示，上半年我國消費市場的亮點主要體現在五方面：網絡零售佔比提高、便利店等業態增速加快、服務貿易規模持續擴大、改善升級類商品銷售平穩、消費價格溫和上漲等5個方面。隨著國民經濟延續總體平穩、穩中向好發展態勢，預計後期消費市場將持續穩定發展。

在"改善升級類商品”方面，全國限額以上單位化妝品銷售額同比增長14.2%,較上年同期加快2.9個百分點。這一增速在15個商品品類中位居第一。在此過程中，一些國產品牌受益於低線城市消費崛起帶來的大眾美妝紅利，市場份額也在不斷上升。據研究機構統計，TOP20公司中，本土企業市佔率已由2012年的3.9%增長至2017年的10.3%。

相關上市公司，珀萊雅(603605-CN)今年簽約李易峰為品牌代言人，明星效應明顯，曰前還公佈了上市以來首次股權激勵計劃，未來3年目標考核營收、淨利潤復合增速均不低於30%;上海家化(600315-CN)旗下的佰草集有望成為最先實現高端化的國產化妝品品牌。

來源：金融界網站

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