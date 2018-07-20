工信部印發《工業互聯網平台建設及推廣指南》 行業再迎政策紅利

7月19日工業和信息化部發佈關於印發《工業互聯網平台建設及推廣指南》和《工業互聯網平台評價方法》的通知。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行業跨領域工業互聯網平台和一批面向特定行業、特定區域的企業級工業互聯網平台，工業APP大規模開發應用體係基本形成，重點工業設備上雲取得重大突破，遴選一批工業互聯網試點示範(平台方向)項目，建成平台試驗測試和公共服務體係，工業互聯網平台生態初步形成。

業内分析認為，工業互聯網在中國製造業中的滲透率仍較低，行業佈局面臨缺少資金支持、沒有行業標準、安全問題瓶頸和缺少尖端人才等行業痛點尚待解決。目前國家已開始加大對工業互聯網領域的重視，相關利好政策陸續出台。隨著政策紅利的持續釋放及行業基本面的支撐，工業互聯網發展有望加速。

東方國信(300166-CN)是國内唯一一家同時入選國家級雙跨及行業級平台試驗測試的工業互聯網龍頭。寶信軟件(600845-CN)公司是國内工業互聯網平台龍頭之一。

來源：證券時報·e公司

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