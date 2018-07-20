回歸供需面 專家：油價年底上看100美元 此時不買更待何時？

本月石油價格已跌逾 7%，但分析師仍認為以上週油價水準，今年仍有 40% 漲幅空間，上看每桶 100 美元。

WTI 油價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Banyan Hill 資深研究分析師 Matt Badiali 表示，「這是個緊繃的市場，供需相當接近。」根據國際能源署 (IEA)，今年全球石油需求平均每日 9910 萬桶，但 6 月份全球石油供應量為每日 9880 萬桶。

Badiali 指出，由於委內瑞拉經濟崩潰，縮限石油供應量，伊朗又受制裁，石油供應量有中斷的可能性，同時全球經濟成長，需求又隨之增加，OPEC 沒有在產量上大放水令市場失望，這點也支撐油價攀升。

OPEC 與俄羅斯等非 OPEC 產油國上個月達成協議，同意放鬆一些減產限制，基本上每日產量增加了 100 萬桶。此舉旨在彌補委內瑞拉、利比亞和美國制裁伊朗等所造成的供應量損失。

但主要產油國決定放鬆減產計畫後，油價沒有因此下跌，反而在該決議後不久攀升，美國基準的 WTI 原油期貨 6 月 29 日收每桶 74.15 美元，創下自 2014 年 11 月以降最高價位。

自然資源研究機構 Goehring＆Rozencwajg 的執行合夥人 Leigh Goehring 表示，該增產「不足以拉近過去一年半來造成的供需差距。」OPEC 與其盟國實施減產以來約莫 18 個月。

本月初利比亞產量有一些回升之後，石油價格開始大幅走低，7 月 16 日全球 Brent 原油期貨觸及 3 個月低點 71.84 美元。一位美國官員表示，美國應放棄一些對伊朗石油的制裁，此評論讓油價有進一步下行壓力。中美貿易緊張情緒升溫，引起市場擔心石油需求恐下降，另外也有美國策略石油儲備是否應釋放一些石油的聲音浮現。

美國川普總統近日在推特上呼籲沙國官員增產並降低油價， S&P Global Platts 的 Oilgram 價格報告總監 James Bambino 表示，「對現任總統來說，能夠用推特發文對 OPEC 或油價指手畫腳到一個程度，而且實際影響到油價，這真的非常不尋常，實在是新鮮事。」

但供需才是影響價格最重要的因素，Bambino 認為，或許因為川普的推文，市場可能看到油價下跌 10 美元，但其原因也是「這凸顯外交政策可能對供需因素產生長期衝擊。」

IEA 預期，2019 年全球石油需求將自今年的每日 9910 萬桶上升到 10050 萬桶。

Goehring 主張，OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯已經沒有多餘產能，可以彌補其他地方的庫存損失了，沙國每日產能上線就是 1060 萬桶，而目前已經到 1030 萬桶了。

因此 Goehring 估計，今年第四季初期，全球石油庫存可能下降到「足以出現 3 位數油價的歷史低點」，意味著 Brent 油價今年就可能觸及 100 美元關卡，這是他 18 個月的預測。

此外，Badiali 估計，如果 11 月過後美國持續威脅不讓任何與伊朗交易的實體進入美國債信市場，今年秋季就可以看到 WTI 每桶價格飆升至 120 美元以上。

他的結論是，「我不認為石油牛市結束了，我會趁現在低迷作為買進時機。」