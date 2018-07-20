本月油價表現低迷 仍有分析師看好油價今年上100美元

近期油價低迷，本月以來下跌超過 7%。不過有分析師提醒，如果關注原油供需，今年油價可能由本週水準上漲至每桶 100 美元價位，相當於上漲 40%。

Banyan Hill 高級研究分析師 Matt Badiali 表示，目前石油市場緊張，供需非常接近。根據國際能源機構數據，今年全球石油需求預計平均為每日 9910 萬桶，但 6 月份全球石油供應量僅達日均 9880 萬桶。

Badiali 說，由於委內瑞拉的失敗、對伊朗的制裁，都影響供應。而隨著全球經濟增長，需求則在增加。OPEC 未能加大增產，也支持了更高的油價。

市場不確定性大增

但近期油價走勢說明，未來幾個月油價愈來愈難以預測。

7 月早前由於利比亞產量重啟，油價開始大幅走低，布蘭特原油在 7 月 16 日跌至 3 個月低點 71.84 美元。包括美國可能釋放戰備石油、貿易戰恐致需求減少，都打擊了油價。而川普甚至在推文中呼籲，沙烏地阿拉伯應該負起責任，讓原油降價。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

PVM 石油協會資深分析師 Tamas Varga 週四在報告中表示，政治和經濟事件正以一種過去從未見過的方式影響市場，而且會持續一段長時間，市場的不確定性日益增長。

供需仍是關注重點

不過 Platts 能源報告的 James Bambino 強調，影響價格的最重要因素是供需。川普的推文可能讓油價下挫 10 美元，但背後的原因在於，有跡象表明外交政策將對供需因素產生長期影響。

天然資源研究機構 Goehring＆Rozencwajg 合夥人 Leigh Goehring 表示，OPEC 實施減產長達 1 年半時間，雖然成員國與俄羅斯協議增加產量，但不足以縮小減產以來的供需差距。

Goehring 認為，全球石油庫存可能在第 4 季初大降，而促使油價來到每桶 3 位數的價格，他預測布蘭特原油今年價格將上 100 美元。

Badiali 也預期供應出現短缺，特別是，要是美國持續加大制裁伊朗，今年秋季有望見到美國西德州原油站上每桶 120 美元。他說：「我不相信石油的牛市已經結束了。我正在利用這次下跌做為買進機會。」