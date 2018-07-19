台股盤中－陸股止穩+台股雙王領軍 上攻挑戰11000壓力區

台股今 (19) 日在陸股止穩、外資回流買超等有利偏多氣氛帶動下，集中市場加權股價指數站上所有均線，台積電 (2330-TW) 持續往填息路邁進，今日下午也將召開法說會，資金動能回流，推升大盤指數攻克所有均線。

另外權值股鴻海 (2317-TW) 也在產業將進入蘋果手機生產旺季循環下，今日站上季線，而股王大立光 (3008-TW) 股價也同步走高。

證券分析師黃漢成指出，受惠陸股走穩，成為激勵台股買盤最大功臣，指數今日站上所有均線，將進一步挑戰前波 11000 點最大壓力區。

台股今日早盤以 10868.56 點開出，最高達 10896.25 點，最低 10860.68 點，隨著市場人氣回籠電子股，黃漢成也看好台股今日成交值可達 1500 億元之上，成價漲量增格局，有利多方。

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今日正式啟動買回 4500 張庫藏股，股價也同步止跌，盤中最高價達 900 元。

分析師張陳浩指出，台股指數分別在 6 月 28 日的 10633 點、7 月 6 日 10523 點及 7 月 11 日的 10635 點打了典型的三重底型態，大盤大跌不易，隨著三重底建立完成，大盤將穩步向上挑壓力區。