習近平阻礙美中貿易談判？陸外交部：美方顛倒黑白、令人震驚

美中貿易談判停滯，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 稱，中國國家主席習近平是阻礙談判進度的主因；今 (19) 日中國外交部回應，指美方的說法「顛倒黑白，令人感到震驚。」

庫德洛日前表示，美國總統川普對美中貿易談判「很不滿意」，將持續施壓；美國平均關稅稅率約 2.5%，中國約 14%，由此可見，中方應降低關稅壁壘，雖然雙方希望達成協議，但習近平正在拖延此事。

中國外交部發言人華春瑩週四於例行記者會中指出，中國已盡了最大努力，避免貿易爭端加劇，「中方立場始終如一，態度堅定明確。」

華春瑩說，美方蠻橫無理、出爾反爾、言而無信，是導致貿易爭端升級的根本原因；美國應該了解，21 世紀經濟全球化深入發展，「美方某些人，不應再沉迷於做 17 世紀的堂吉訶德。」

華春瑩強調，美方官員顛倒黑白，「超出了一般人的想像，令人感到震驚。」

華春瑩稱，「真的假不了，假的真不了」，美國出爾反爾、言而無信，已是「世界公認」，這類行徑只會損害自身信譽，無助於解決問題。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週四接受 CNBC 採訪時則表示，中國竊取美國企業的智慧財產權，美方當然要採取防禦措施。

納瓦羅認為，川普的貿易政策，頗具建設性，其破壞力「比媒體形容的小多了」。