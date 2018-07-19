蘇寧體育完成A輪融資 由高盛和阿里巴巴領投

中國領先的體育產業集團--蘇寧體育周四宣布其完成A輪融資，由國際投行高盛(GS.N)和阿里巴巴(BABA.N)領投。但未披露本次融資的具體財務細節。

公司新聞稿稱，A輪融資的其他投資者包括戰略合作夥伴恒大、雲鋒基金、商湯科技，以及浙江省體育產業基金、江蘇省體育產業投資基金等地方政府體育基金和建銀國際、民銀國際、農銀國際等銀行系投資機構。

阿里巴巴旗下的優酷將作為阿裏巴巴和蘇寧體育戰略合作的重要載體，與蘇寧體育旗下PP體育圍繞體育內容展開深度合作，合力打造優酷PP體育聯運平台，並在會員品牌和服務等多個領域進行合作。

阿里文娛集團輪值總裁兼大優酷總裁、阿里音樂CEO楊偉東表示，「這次阿里入股蘇寧體育，是雙方在新零售領域協同發展的基礎上，以體育產業為抓手進一步深入融合。」

有國內媒體稍早報導稱，蘇寧體育A輪融資在6億美元左右，公司估值超過百億元人民幣。

2015年阿里巴巴和蘇寧達成戰略合作，除了資本上阿里巴巴與蘇寧易購(002024-CN)互相認購對方股份外，雙方在零售業展開深度合作，包括聯合采購、天貓旗艦店運營、物流服務、O2O融合等領域。

蘇寧體育已成為中國最大的體育產業集團，涵蓋體育傳媒、OTT（通過互聯網向用戶提供各種應用）服務、體育零售和體育培訓四大業務板塊，旗下還擁有江蘇蘇寧足球俱樂部、國際米蘭足球俱樂部。其中，體育傳媒業務是蘇寧體育的核心‧「王牌」，目前擁有中超、亞冠、西甲、德甲、意甲、法甲、歐冠、歐聯等重量級體育賽事版權。

蘇寧體育是國內綜合性民企蘇寧控股八大業務板塊中的一塊，蘇寧控股旗下還擁有蘇寧易購、物流、金融、科技、置業、文創、投資七大業務板塊。

路透上海7月19日

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