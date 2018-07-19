〈歐盟鋼品防衛措施〉不鏽鋼業者將受波及 台主力產品不銹鋼熱軋板遭排除

歐盟將對 23 項鋼品採取臨時防衛措施，從品項來看，對不鏽鋼影響大於碳鋼。相關業者如燁聯 (9957-TW)、華新麗華 (1605-TW)、唐榮 (2035-TW) 及遠東集團旗下遠龍等恐受波及。但值得慶幸的是，台灣銷歐主要產品「不銹鋼熱軋板」被歐盟從名單中排除，各廠衝擊將相對有限。

歐盟將對 23 項鋼品採取臨時防衛措施，影響金額近 400 億元，約佔台灣出口至全球鋼品總量 8.83%。鋼鐵公會表示，依照歐盟公布的 23 項鋼品名單當中，初估對不鏽鋼產品的影響大於碳鋼。

不過歐盟載實施前夕排除了「不銹鋼熱軋板」、「方向性電磁鋼板」、「鐵路鋼材 (鋼軌)」、「其他無縫鋼管」及「非合金及其他合金冷成型加工棒」等 5 類鋼品。其中「不銹鋼熱軋板」台灣為歐盟第 4 大進口來源，對相關業者來說都是一大福音。

而歐盟此次防衛措施採全球配額，且「先到先配」，配額內不課稅，超過配額的進口鋼鐵產品將加徵 25% 的關稅。鋼鐵公會則認為，這對台廠來說相當吃虧。

鋼鐵公會指出，台灣因地理位置的因素，要將鋼品輸往歐洲其實相當費時費力，從下單到出貨，再走海運，通常得耗費 2~3 個月。與鄰近歐盟的國家相比，取得配額的難度較高。

鋼鐵公會進一步表示，目前國內對於鋼品的需求較為平穩，多還是需要仰賴出口，但如今美國有「232 條款」、歐盟亦實施臨時防衛措施，台灣業者面臨「內需不足、出口需支付關稅」的情況，營運壓力大增，因此也將與經濟部一同協助受影響的業者爭取豁免。