FRIDAYS餐廳亞洲首家2.0概念店落腳台茂 年底南港有望再開新點

北軒餐飲集團代理經營的「TGI FRIDAYS 星期五餐廳」為持續強化品牌競爭力，率先亞洲各國，導入 FRIDAYS 2.0 概念店，今 (19) 日在台茂購物中心亮相，北軒資深營運副總裁李宏智表示，年底還會再於台北南港再開一家新店，屆時全台將有 16 家分店，儘管餐飲市場競爭激烈，仍目標既有店要維持 3% 成長。

李宏智直言，第 1 季整體餐飲市場表現並不佳，FRIDAYS 業績也呈現衰退態勢，直到 6 月世足帶動的聚餐商機提前發酵且優於預期，一口氣拉升業績，使上半年整體營收維持與去年同期持平。

為不斷提升 FRIDAYS 品牌在台的競爭力，並持續帶進求新求變的年輕客群，此次北軒領先各亞洲市場，率先導入 FRIDAYS 2.0 概念店型，速度僅次於 4 月和 6 月荷蘭和澳洲，成為全球第 3 家。

李宏智說，品牌在台灣 27 年了，餐飲市場變化很快，必須不斷要滿足現在年輕的消費者需求，才能不被市場淘汰，因此，這次店型規劃許多不同區塊的聚餐空間，目的是讓消費者在不同時間不同目的進到店裡，都能找到適合的用餐環境，而餐點同步增添更多新手工菜色。

此外，FRIDAYS 預計年底於南港再開 1 家小店型，設定在 100 坪左右，不同於以往約 150 坪上下規模，期望藉此拉抬坪效。

展望下半年餐飲市場，李宏智直言，能見度並不高，很難說會明顯好轉，主要是因選舉因素會打亂既有的消費狀態。