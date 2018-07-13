〈虛擬貨幣新趨勢〉完善加密貨幣市場 以特幣期貨、比特幣ETF趕路中

分析師指出，加密貨幣衍生性商品在未來有望改變市場的投資規則，但在現階段，加密貨幣市場需要推出更多的相關工具與商品，增加價格透明度與流動性，同時建立金融商品所需的避險與套利功能，以吸引更多傳統型投資者進入該市場。

芝加哥期權交易所 (CBOE Global Markets) 和芝商所 (CME Group) 已推出比特幣期貨，根據美國證券交易委員會 (SEC) 公佈的監管文件，CBOE 正在申請推出比特幣 ETF 的許可。

CBOE 看見加密貨幣衍生性商品的未來性，管理階層正在探討推出以太幣期貨的可能性，但目前沒有具體推出的日程。

其他國家方面，英國的交易平台 Crypto Facilities 在今年 5 月已推出了首個受監管的以太幣期貨產品。

高盛集團的營運長 David Solomon 亦在今年 6 月底證實，該行正在準備涉足新的加密貨幣市場，開始交易比特幣期貨，並且考慮推出與加密貨幣資產相關的更多服務。Solomon 指出，高盛的事業體必須跟隨市場變化而進行演變。

許多市場人士認為，加密貨幣推出更多衍生性商品，將促使投資者更快的接納此新類別資產。比特幣期貨是一個開始，加密貨幣市場需推出更多類似的商品。

另一方面，英國交易平台 eToro 的資深分析師 Mati Greenspan 指出，加密貨幣資產與傳統的金融市場關連性不大，因此將成為市場面臨系統性風險時的避險工具，此為優勢之一。

而另一項重點為，加密貨幣衍生性商品受到的監管比加密貨幣本身更嚴格，因此，當市場逐漸成熟時，波動也會降低，將有助於持續推動數位貨幣的投資。

歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 和英國金融服務局 (FCA)，目前仍對加密貨幣衍生性商品存有疑慮，認為波動度仍太大。

私人投資研究公司的常務董事 Rohit Kulkarni 則指出，對加密貨幣生態圈的監管辦法正逐漸成熟，在監管機關對加密貨幣和區塊鏈技術有更深入的了解後，將有助於吸引機構型投資者入場。