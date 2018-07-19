7家券商半年成績單出爐 2家淨利腰斬

2018年時間已過半，已然到了交成績單的時刻，目前有7家券商成績單出爐。

據券商中國記者粗略統計，目前已有渤海證券、江海證券、開源證券、中信證券(06030-HK)(600030-CN)、國元證券(000728-CN)、華鑫證券和長江證券(000783-CN)等7家券商公佈上半年業績(包括業績快報)。其中，隻有2家券商上半年淨利實現同比增長，中信證券淨利增長13.38%，渤海證券淨利增長16.95%。

在A股行情整體偏弱以及券商投行業務進入寒冬之際，各家券商成績單併不好看。數據顯示，7家券商中5家上半年淨利潤同比下降，其中長江證券和國元證券上半年淨利降幅超50%。

值得註意的是，自營業務成了中小券商上半年的發力點。渤海證券上半年自營業務收入為4.33億元，佔總營收比重76.1%;江海證券自營業務收入達2.83億元，營收佔比51.93%;華鑫證券投資收益為5190.3萬，同比增長59.78%;開源證券投資收益達8635.96萬元，同比增長88.69%。

2家券商淨利潤跌幅超50%

7月18日晚間，開源證券公佈了上半年財務報表，至此，已經有渤海證券、江海證券、華鑫證券、開源證券4家券商公佈了上半年業績報表;再加上中信證券、國元證券、長江證券公佈的業績快報，目前已有7家券商上半年成績單浮出水面。

從7家券商業績數據來看，除中信證券為頭部券商外，其他券商均為中小券商，“強者恒強”特徵進一步明顯，中小券商業績下滑嚴重。

數據顯示，江海證券、華鑫證券、開源證券、國元證券和長江證券等5家券商上半年淨利潤出現同比下降，其中2家降幅超過50%：長江證券淨利潤同比下滑62%，國元證券淨利潤同比下滑54.9%。

國元證券公告中提到，公司自營權益投資損失率雖然小於市場平均跌幅，但仍發生一定金額的損失;投行業務受項目發行審核趨嚴等影響，承銷發行項目較少;經紀業務新設營業網點較多，市場競爭激烈，國元證券的證券交易量和傭金費率持續走低，實現收入進一步減少。

來源：券商中國

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