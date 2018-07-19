中興(00763-HK)獲海外運營商支持 新簽多個訂單

自上週六終止拒絕令後，中興通訊(00763-HK)(000063-CN)業務正在全面恢復中。在國内市場，中興通訊獲得了運營商和行業廠商的支持，據悉近日中興通訊專家出席“5G與未來網絡戰略研討會”，業内同行紛紛向其道賀。在海外市場，中興通訊面臨的局面要困難一些。不過，絕大多數合作夥伴理解中興通訊暫時遇到的困難，通過各種方式，表達了對中興通訊的支持和信任。

在終止拒絕令後數天，海外多家運營商宣佈和中興通訊加強合作。7月18日，意大利運營商Wind Tre和中興通訊共同宣佈，將繼續加強雙方在意大利Wind Tre全國移動網絡現代化改造項目的合作。

據了解，Wind Tre是意大利最大的移動運營商，移動用戶超過3000萬戶。2017年初，意大利政府在歐洲宣佈率先啓動歐盟5G行動計劃(5G Action Plan)，2017年10月，中興通訊即與Wind Tre、意大利有線運營商Open Fiber合作，將基於3.6-3.8GHz頻段，建設歐洲第一張5G預商用網絡。

隨著Wind Tre宣佈與中興通訊加強合作，關於“中興通訊丢掉歐洲大客戶”的傳言也不攻自破。儘管Wind Tre近期也與其他設備商在一些網絡項目上達成採購協議，但Wind Tre與中興通訊的合作關係依然十分緊密。

幾乎同時，和記奧地利與中興通訊共同宣佈加強戰略合作，為在奧地利部署更領先的通信技術做好準備。

據了解，中興通訊自2008年為奧地利電信市場提供設備和解決方案，從一開始就與和記奧地利建立了最有價值且長久的夥伴關係。過去幾年，雙方共同實現網絡升級，滿足更高的質量標準，不斷提升用戶服務。近十年的合作之後，雙方承諾進一步加強夥伴關係，併繼續在維也納打造聯合創新實驗室。雙方將在該5G創新實驗室共同測試和分析中興通訊面向未來的技術，併在奧地利實現這些領先技術的應用。

和記奧地利CEO Jan Trionow強調：“聯合創新的首個成果是成功評估了Pre5G技術。今年年初我們已在維也納上線Pre5G商用網絡。這是歐洲電信市場的重大突破，使奧地利成為真正的5G領先者。隻有聯合像中興通訊這樣可靠且強大的夥伴，才能實現卓越的成就。”

海外運營商在終止拒絕令後宣佈與中興通訊加強合作，源於中興通訊在5G等創新領域擁有豐厚的技術儲備。儘管遭遇近三個月的拒絕令，中興通訊的核心競爭力併未受損。

早在2014年，中興獨創性的把5G的關鍵技術Massive MIMO應用到了4G LTE產品，推出了中興Pre5G解決方案，併在全球範圍内廣泛部署。截至2017年底，已在全球60多個國家部署了110多張網絡。目前，中興在5G無線基站，承載網，核心網，終端，標準，商用測試，產業生態等方面均取得非常好進展，處於業界領先地位。

除了歐洲運營商的支持，數日内，中興通訊已在泰國、埃及、沙特、阿爾及利亞等海外多個國家代表處完成首單項目合同簽訂等工作。據悉，中興向合作夥伴、供應商等發送了《合作夥伴信函》，稱“因拒絕令而導緻延期的合作活動，中興將調集所有資源，全力追趕進度”。

在終止拒絕令後，中興通訊堅持國際化道路的決心不會動搖，信守對海外客戶及用戶做出的承諾的決心也不會動搖。中興通訊將始終以客戶為中心，進一步聚焦主流產品，聚焦價值客戶，提升主流市場、主流客戶市場佔有率，兼顧收入與利潤的平衡，保持健康穩健的財務狀況，更加重視合法合規經營，為全球的通信事業發展貢獻力量。

來源：C114中國通信網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)