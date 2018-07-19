台積電下調財測 法人估台股將陷入盤整 難破11000點關卡

台股今 (19) 日觀望台積電法說，指數開高收低終場小跌 7.08 點，收在 10835.38 點，半年線得而復失。法人表示，今日市場焦點在台積電展望，目前看來第 3 季營運不如往年熱絡，預期指數明 (20) 日恐陷盤整，短期內不容易突破 11000 點關卡。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，今日台股最重要的事情就是台積電法說，目前來看第 3 季財測目標美元計算的話，季增不到雙位數，若換算成新台幣勉強季增雙位數，但仍不如去年第 3 季季增 18%，而不如往年熱絡的原因，在於挖擴需求降溫，但更重要的，是蘋果新機拉貨保守。

蔡明彰說，去年蘋果 iPhone X 銷售不如預期，今年蘋果需求保守，第 3 季 iPhone 實際出貨少，今年改變策略 LCD 版本採取平價路線，預期平價版 iPhone 銷售將倒吃甘蔗，第 3 季出貨雖少，但看好第 4 季出貨會快速噴發。

觀察今日台股走勢，投資人普遍對於台積電法說會持觀望態度，但外資持續買超，且指數收盤僅小跌 7 點，但整體來看，台積電股價會呈現區間整理，估計會處於緩慢填息的步伐，但在法說會後，明 (20) 日指數會陷入盤整機率大。

蔡明彰指出，未來台股的主流不再是被動元件，而會聚焦在蘋果概念股，但走勢將較謹慎。他說，去年因市場過度期待，蘋概股從年初持續走強至 8 月，但在 9 月蘋果新機發表後，iPhone8 和 iPhoneX 銷售不如預期，蘋概股整理了將近一年。因此，今年蘋果新機 9 月發表前，不容易像去年表現那樣強勢。

展望後市，蔡明彰說，台股指數不容易突破 11000 點關卡，但若蘋概股有表現，台股不會太差，不過，由於蘋概股去年整理很長一段時間，今年投資人普遍持觀望態度，估計等到 9 月蘋果新機發表後，10 月蘋概股才會有一波高點可期待。