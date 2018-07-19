〈台積電法說〉法說會重點一次看清楚

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (19) 日召開法說會，除了對下半年釋出風向，也下調全年財測，鉅亨網為讀者整理今日法說會所有重點，供讀者一次看清楚。

全年財測

台積電預期，今年美元營收將較去年成長 7-9%，低於原先預期的 10% 成長率，主要反映了虛擬貨幣需求不佳，而其中第 3 季營收季增約 8%，以全年預估值來看，第 4 季將有顯著的成長幅度，季增幅度將近 2 成。

台積電表示，今年高速運算營收將年增 4 成，物聯網、車用相關營收估增 2 成，而智慧型手機則將較去年衰退。若以新台幣計算，今年營收仍可順利破兆元。

資本支出

台積電下調今年資本支出，從原本 115-120 億美元，調降到 100-105 億美元，減少了 15 億美元，主要是因三個原因，包含付款延後、生產效率提升可共用設備、美元強勢。

先進製程進度

台積電表示，今年 7 奈米已在第 2 季開始量產，第 3 季營收比重將達 1 成，第 4 季將衝上 2 成，預期明年全年平均將可高達 2 成以上。另外 7 奈米進階版，將在明年中開始設計定案。

魏哲家也說，台積電 7 奈米進階版將在明年中進入量產，屆時將是晶圓代工領域，第一個採用 EUV 設備生產的製程。

5 奈米部分，目前還在初期階段，明年上半年將有設計定案，2020 年量產。總裁魏哲家表示，台積電 7 奈米初期設計定案時，可以很快預估初設計定案的數量，是因客戶導入速度很快，但是 5 奈米對客戶而言初期導入成本很高，因此設計定案進度較晚，但中長期而言 5 奈米整體需求仍很大。

看智慧型手機市場

台積電表示，整體高階智慧型手機需求顯著回溫，全年預期可較去年成長，中階手機預期衰退，低階手機則預估會持平。

赴陸掛牌

台積電認為，聯電赴陸掛牌，是藉籌資維持營運成長，另外也可以藉此招募人才，台積電自身競爭力足夠，在既有獎金制度與前景發展下，就可以招募所需人才，並維持營運成長。

看挖礦

台積電認為，今年上半年挖礦需求很強，但下半年顯著降溫，主要是因為比特幣價格下跌，而虛擬貨幣市場波動度相當大，市場難以預期，但台積電仍將持續支持客戶。

四大財務目標

台積電重申，2021 年前，美元營收每年成長 5-10% 目標沒有改變，另外毛利率目標 50%，營益率目標 39%，股東權益報酬率預估可達 20%。

中興事件

台積電表示，中興不是直接客戶，受影響程度有限，而台積電與中興的關係是某一家 IC 設計公司有供貨中興，台積電只為那家公司生產。

美中貿易戰

台積電董事長劉德音表示，第一波清單影響有限，第二波仍在觀察，不過台積電強調，整體來看，影響性將會相當有限。