銅價跳水至每噸6000美元 花旗仍看多未來10年長期價格

花旗集團分析師表示，由於全球貿易衝突加劇，導致銅價暴跌，但是這卻提供了一個長期買入的絕佳機會。

過去幾週以來，在美國總統川普與各國因貿易出現爭端之下，被視為全球經濟晴雨表的「銅博士」表現不佳。亞洲時間週四下午，倫敦 LME 期銅突然直線下落，下跌逾 2.2%，直測每噸 6000 美元關卡。

LME 期銅價格急挫 (圖表取自新浪網)

據《彭博》報導，花旗銀行 Max Layton 及 Tracy Liao 等人，在週二的報告中強調，極為看好未來 10 年的銅價走勢。花旗預計，到 2022 年，銅的平均價格上看 8000 美元，至 2028 年，將超過每公噸 9000 美元。

花旗指出，他們對銅價的觀點，由潛在的貿易戰，轉向長期的基本面。目前 6200 美元的價格，遠遠低於市場有意出清的價位。未來 10 年，由於銅礦供應成長疲軟，銅的表現將優於多數大宗商品。

不過花旗依然提醒，如果貿易戰全面爆發，銅價短期必受衝擊，可能出現大幅下挫。但是這其實並不符合基本面，銅價應會在當前價格附近找到底部，因為 6000 美元價格會令高成本礦廠承壓。

花旗看多的觀點與礦商一致。他們認為，隨著城市化發展，以及可再生能源與電動汽車的興盛，全球對銅的需求將日益增加。到 2030 年，銅需求將以年均 2.7% 的速度成長，從而突顯市場上供不應求的狀況。