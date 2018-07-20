美中貿易衝突不斷 銅價觸及一年低點 貼近熊市

由於擔心全球貿易戰可能會對全球供應鏈造成壓力，並使全球經濟放緩，銅價近日走跌，週四處一年來的最低水準，接近熊市。

9 月交割的期貨價格盤中最低達每磅 2.6735 美元，觸及 2017 年 7 月 14 日以降最低點，當年價格達 2.663 美元。最終收盤跌幅超過 2%，至每磅 2.696 美元，創一年最低收盤價。

經濟學家和金融專家常將銅價視為未來經濟趨勢的領先指標，因為銅礦用途廣泛，住房建築、消費品與製造業均可見其用途。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，「需求看起來仍非常好，但隨著時間推移，貿易緊張局勢開始對成長造成壓力。」

週四，中國反控美國官員的不實指控，並駁斥中國領導人習近平阻撓中美會談的說法。

荷蘭銀行資深經濟學家 Casper Burgering 表示，「我們可以看到，現階段仍由不確定性主宰，投資者仍高度警惕所有貿易保護主義和報復的威脅言論，今天的銅價就反映了此點。」

銅價已自 52 週高點下跌近 20%，也就是接近熊市領域。去年因投資者看準全球經濟同步成長，去年銅價上漲近 32％。

Marex Spectron 駐倫敦的分析師 Alastair Munro 表示，本週歐洲交易，銅的投機性空頭部位已升至 2016 年 1 月高位以來的最高點。

但花旗分析師認為，銅價跳水正是投資者的買進時機。「在中美貿易衝突不斷加劇下，市場持續大筆拋售，但這正建立了長期的買入機會，我們在潛在貿易戰之外，看到銅礦市場較長期的基本面，認為目前的價位遠遠不夠高，不足以讓市場更明確。」

《彭博》報導，花旗銀行 Max Layton 及 Tracy Liao 等人，在週二的報告中強調，極為看好未來 10 年的銅價走勢。花旗預計，到 2022 年，銅的平均價格上看 8000 美元，至 2028 年，將超過每公噸 9000 美元。