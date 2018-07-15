〈觀察〉市場憂Ella出走衝擊華研營收 雙引擎驅動營收動能無虞

華研 (8446-TW) 近來受到旗下女子天團 S.H.E 團員之一 Ella 可能出走華研消息影響，市場憂心將衝擊華研未來營收表現，上周二 (10 日) 除息後，股價連日下挫，不過，華研今年數位音樂授權營收有機會大幅成長，除原有的藝人與文創經紀外，去年也加入運動經紀，若 Ella 合約到期出走，也可望由新動能補上營收缺口。

市場傳出 Ella 可能出走華研，改由夫婿賴斯翔負責經紀業務，即便華研連續 2 日發布聲明止血，並澄清 S.H.E 不會解散，市場仍不買帳，拖累華研上周股價連 3 日下挫，周五 (13 日) 盤中反彈翻紅後，終場又遭賣壓摜至平盤下作收。

華研去年營收約 15.53 億元，其中，演藝經紀約占 72.12%、授權收入 24.53%、實體產品收入 3.35%。據平面媒體粗估，光是 S.H.E 3 人，去年就為華研賺進超過 4 億元。市場認為，Ella 出走自立門戶，可能引發 S.H.E 另外 2 名團員一同離開華研，旗下金雞母一一出走，將影響華研未來營收表現。

然而，華研經營模式與其他同業不同，多數同業並未同時擁有唱片約與經紀約，但華研卻是同時掌握旗下藝人的唱片約與經紀約，若以製造業來做比喻，就好比擁有完整的研發技術、生產能力與行銷策略，等同提供一條龍的經營與業務能力，為旗下藝人量身打造發展路徑。

也因此，隨著近來中國實境與歌唱節目在市場上喧騰，華研便能讓旗下藝人參與節目演出，除拓展營收來源，也順勢提升藝人名氣，帶動後續的新產品開發效益、商演邀約或代言機會的增加。

雖說演藝經紀為主要營收貢獻來源，不過，華研今年 2 月底因合約到期，終止與阿里巴巴集團簽訂的數位音樂獨家授權合作協議，轉與中國前五大音樂 App 網易雲音樂展開策略合作，除致力宣傳推廣華語音樂，也將扶植培養原創音樂人。

中國媒體認為，拿下華研獨家代理版權，是網易雲最划算的投資，且網易雲音樂擁有數億用戶、數萬名原創音樂人，將有助增進華研音樂推廣與原創內容的開發。另一方面，近來中國對未授權音樂的打擊越趨嚴格，帶動數位音樂付費用戶逐年成長，華研的授權收入也可望因此大增，且由於成本過去就已認列，未來授權金收入將直接反映獲利表現。

華研今年數位音樂授權收入可望大幅成長，且去年除原有的藝人與文創經紀外，也跨入運動經紀領域，簽進詹詠然、詹皓晴與江宏傑等運動明星，整合娛樂、文創與運動產業等多元化產品授權，可望成為未來兩大營運成長動能。目前 Ella 與華研的合約還未到期，若合約到期後，其真如市場傳聞所言將出走華研，營收缺口也有機會在兩大動能驅動下補足。