新日興首季EPS 0.43元 低於預期 MBA新品傳延遲推出 Q2成長添變數

筆電軸承大廠新日興 (3376) 公告首季財報，單季稅後純益為 0.78 億元，季減 40%，年增 7.8%，EPS0.43 元，董事會決定將配息 2.5 元，股息殖利率 3.2%。不過，儘管獲利表現不理想，加上市場傳出蘋果平價版 Macbook Air 恐延遲到下半年才會推出，利空罩頂，惟週四 (3 日) 該股在台股重挫近百點之際逆勢上漲，頗具利空出盡意味。



在傳統淡季效應之下，新日興首季營收 18.57 億元，季減 13.5%，年增 4.3%，單季營業利益為 1.9 億元創低，季減 38%，年減 17%，稅後純益為 0.78 億元，優於同期，EPS0.43 元。



儘管第二季多數筆電大廠對於出貨展望偏多，估較首季增長，有利新日興的業績回升，但近日市場傳出，蘋果原擬本季推出的平價版 Macbook Air 因故延遲至下半年上市，對於供應鏈本季業績產生不利影響，因此，身為 Macbook 主要軸承供應商的新日興也受衝擊。



不過，新日興今年在非筆電產品線上的新案頗有斬獲，尤其蘋果的新品包括 AirPods 的無線耳機盒軸承組件及其可望推出的高階頭戴式耳機，新日興均傳出有份，成為今年新動能。



該股在 2 月底見高 95.6 元，進入 4 月股價跳水，直到近日在 77.2 元煞車，波段跌近 2 成，週四在財報利空與大盤重挫聲中上演利空出盡行情，收漲 1.42% 或 1.1 元，來到 78.5 元價位。



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