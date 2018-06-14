Swith賣得好但缺乏新遊戲？任天堂駁斥分析師觀點

任天堂 (7974-JP) 美國分公司總裁兼營運長 Reggie Fils-Aime 對於遊戲內容已經油盡燈枯的觀點提出反擊，因為此種觀點已經造成任天堂股價在近期創下近三年來最慘烈的下跌。

任天堂股價日線走勢圖 圖片來源：Investing.com

任天堂美國業務部門負責人週三 (13 日) 在洛杉磯表示，市場分析師們懷疑任天堂無法推出更多新款遊戲的看法是錯誤的，他解釋，其實 Switch 遊戲機已經在穩步發展，並且新遊戲仍在加緊速度，準備推出。

Reggie Fils-Aime 對於在本週電子娛樂博覽會 (E3 Expo) 上推出的遊戲陣容被分析師批評缺乏新意，Reggie Fils-Aime 對此表達抗議，並承諾在未來數周和數月內展示更多的新項目。

然而他的話並沒有讓投資者放心，週四 (14 日) 股價下跌約 4%，累計 6 月份股價跌幅來到 16%，目前為止是創下 2015 年 9 月以來的最差月度表現。雖然 Switch 的銷售良好，超越銷售預期並提高了任天堂的盈收基底，但市場分析師卻認為，任天堂高層很可能已經將所有重大消息在第一年內公布，接下來可能將乏善可陳。

雖然分析師對任天堂的遊戲陣容進行了廣泛評論，但他們並沒有降低任天堂的股票評價來反映這種情緒。

在研究任天堂的 23 位分析師中，有 20 位建議買入和 3 位建議中立。比起今年年初有所改善，當時 26 位中有 19 位建議買入、5 位建議中立、2 位建議賣出。

「對於像 E3 這樣的活動，我們只會展示未來 6 到 9 個月內將推出的內容。這是推動業務進展的節奏。所以我要說的是，別擔心，我們正在推動業務向前發展，我們正在推動平台的參與，這些才是最重要的。」Fils-Aime 表示。

對於知名大逃殺遊戲《Fortnite》Fils-Aime 也提出了一些說法:「現在《Fortnite》可以說是世界上最受歡迎的遊戲。 現在你已經擁有作為全球最受歡迎的硬體 Nintendo Switch。 所以從我們的角度來看，這種組合是無敵的。 我們已經看到，在如此短的時間內有這麼大的下載量。」(Fils-Aime 說此款免費遊戲在前 24 小時內被下載了 200 萬次。)

針對市場所擔心 Switch 缺少第三方遊戲的觀點，Fils-Aime 表示:「如果這是對股價擔憂的理由，那麼這有點難以理解。這些是在 E3 上的 Switch 展示的遊戲。當然，我們有還有很多不僅僅是這些在平台上和開發中的產品。目前，我們的第三方支持異常強大，因為該平台在全球範圍內日益壯大。對開發者來說開發環境非常簡單。消費者高度參與。這就是第三方開發者想要看到的。」

另一方面，Fils-Aime 表示: 「今年到目前為止，我們的 2DS 和 3DS 業務在美國市場上漲了 10%。」「Switch 並非孤軍奮戰的。在美國掌上型業務上獲得強大的支持。 對於我們而言，我們希望繼續推動這兩個平台。 2DS 和 3DS 適合兒童和家庭參與電動，而任天堂 Switch 將成為消費者想玩 Smash Bros.、Zelda 和所有大型史詩遊戲時的首選。」