中國車市旺季有二大雜音 汽車零組件業短線營運有壓

中國 7 月 1 日起降低整車進口關稅由 20-25% 至 15%，進口車將因此降價，加上中國國內生產端銷量並未大幅減少，當地車廠面臨競爭壓力，因此，即便目前已進入下半年中國車市銷售旺季，但在庫存增加下，不排除車商銷售強勁復甦的時間點將略為延後，主要市場在中國車市的台汽車零組件業者，短線營運恐面臨壓力。

據統計，中國 6 月汽車銷售量成長 4.7%，年初至今累計成長 5.3%，月銷售成長力道稍較前 2 個月減弱，法人分析主因是中國於 7 月起調降汽車進口關稅，造成 6 月消費者需求觀望，對於主要市場自中國的汽車零組件業者如麗清 (3346-TW)、英利 - KY(2239-TW) 和江申 (1525-TW) 等造成部分壓力。

所幸，7 月起由於傳統旺季報到、新車款陸續推出，下半年車市表現可望較上半年更佳。

另一方面，由於雙積分制度今年開始執行，造成車廠對油耗積分較高的車款銷售力道減弱，長安、長城汽車受影響最大，長安上半年銷量下滑 15%，長城僅小幅成長 2%。

國泰證期研究部指出，由於舊車款將使負積分影響加大，導致這些車廠在近期銷售力道轉弱，已影響供應鏈如東陽 (1319-TW)、麗清，不過，隨新車款推出，預料下半年有望開始改善。