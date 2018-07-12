多家企業發盈喜 吉利上半年多賺50% 大和：重現目標價調升潮

多家公司昨 (11) 日發盈喜，其中吉利汽車 (0175-HK) 發盈喜，預期截至 6 月底止 6 個月錄得淨利較去年同期錄得淨利人民幣 43.4 億元，增長約 50%。券商大和資本指，吉利盈利較市場預期理想，看好下半年新產品熱銷，相信將獲新一輪目標價調升潮。

吉利汽車表示，受惠於今年上半年整體銷售量增加及產品組合改善，該公司於期內淨利或可按年增長 50%；而去年同期，吉利汽車實現淨利潤人民幣 43.4 億元。

吉利本週初公布，今年首 6 個月實現汽車總銷量 76.6 萬部，按年增約 44%，達至今年度銷售目標 158 萬部之 49%。該公司管理層表示，有信心完成並有望超越該目標。

大和估計，隨下半年銷量受惠新款汽車推出，吉利能輕易超越全年 158 萬輛的銷售目標，上望 170 萬輛。

大和推算，吉利今明兩年每股盈利分別增 40%，54%，現價相當於預測本益比 8 倍，並不昂貴，續予「買入」評級。該行相信，吉利能重現去年接連獲券商調升目標價的情況。

雖然銷售成績獲不少券商看好，吉利股價仍受累大市氣氛，昨 (11) 日跌 2% 至港幣 19.84 元，成交約港幣 9.2 億元。今 (12) 日開盤走高，截至發稿漲 1.31%，報港幣 20.1 元。

圖：新浪財經

此外，中國石化集團旗下中石化油服 (1033-HK) 則預計期內可實現扭虧為盈，淨利將錄得人民幣 4 億元，主因為工作量及收入的增長，而上年同期虧損約人民幣 22.85 億元，基本每股虧損人民幣 0.162 元；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤約為人民幣 50 萬元，而上年同期虧損約為人民幣 23.29 億元。

印刷包裝商貴聯控股 (1008-HK) 預計中期溢利大幅增加；從事石油鑽機的宏華集團 (0196-HK) 則預計中期錄得虧損，但虧損較上半年或減少 60% 至 80%。

高富集團 (0263-HK) 預期截至 6 月底止中期，將錄得綜合虧損淨額。該公司指出，期內錄得虧損，主要是由於透過損益按公允值計算之金融資產，錄得已變現虧損淨額港幣 1.43 億元及未變現虧損港幣 1.05 億元；而 2017 年同期則就相同項目分别錄得已變現虧損淨額約港幣 3.32 億元及未變現虧損約港幣 2.24 億元。