中興解禁後 拿下3大電信商逾5億訂單 開盤漲逾4%

獲得出口解禁之後的中興通訊 (0763-HK)，近日拿下中國 3 大電信營運商訂單，累計超過人民幣 5 億元。中興今 (19) 日開盤應聲跳漲，H 股漲 4.01%，報港幣 16.08 元，A 股 (000063-CN) 漲 2.36%，報人民幣 16.92 元；截至發稿，H 股報港幣 15.68 元或上漲 1.423%，A 股報人民幣 16.61 元或上漲 0.54%。

圖：新浪財經

7 月 15 日，中興公告自美國商務部工業和安全局 (BIS)《禁止出口人員清單》中移除，當天中山部就有員工收到即時復工的消息，其海外業務開啟的首單來自墨西哥終端業務線。

中國國內市場的推進也十分迅速。7 月 16 日及 17 日 2 天，3 大運營商分別公佈了一批通訊設備中標候選人名單，中興均有涉及。

16 日，中國移動 (0941-HK) 發佈的公告顯示，2018 年 GPON 設備 (新建部分) 集中採購 (標段二、標段三) 的中標候選人名單中，標段二部分，中興通訊為第一中標候選人，中標份額不低於 70%，投標報價人民幣 4.87 億元 (不含稅)；第二中標候選人則是華為，份額不高於 30%。標段三中興中標全部份額，投標報價約人民幣 3323.24 千萬 (不含稅)。

17 日，中國聯通 (0762-HK) 則公示，將對 2017-2018 年中國聯通高端交換機擴容專案 (中興部分) 進行單一來源採購，採購內容為主控板卡、10GE 板卡、百兆 / 千兆光板卡等。

隨後中國電信 (0728-HK) 也發佈公告，2017 年 CN2 網路擴容工程接入交換機中標候選人中，中興也成為第一中標候選人。據披露，中興投標報價為人民幣 256.84 萬元。

獲得解禁之後的中興通訊近日接連收穫國內 3 大運營商的大額訂單，業務迅速回歸正軌。而對中興業務快速復甦的看好也影響到二級市場層面。近幾日，中興通訊連續收穫漲停板。

華創證券研報分析，中興通訊作為全球前 4 大通信設備廠商，在本次風波中確實受到一定影響，但科技產業是長期的競爭，短期挫折並未改變公司發展的趨勢。

國金證券指出，此次禁運事件給公司短期財務指標和海外市場拓展帶來較大壓力，但並不影響公司可持續運營，公司核心能力依然保持。依託公司在 5G 技術上的時間、性能和成本等領先，依然有望成為 5G 時代通信設備商市場格局再平衡的最大受益者，其全球市場份額有望在 5G 時代從目前的 12% 提升至 20% 以上。