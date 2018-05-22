吉利李書福：部份電動車概念是趁機變相撈錢 目的不是造車

大陸吉利汽車 (0175-HK) 董事長李書福昨 (21) 日在《台州日報》撰文指出，有些現象如互聯網造電動車概念須引起重視，如「電動車概念以及借發展實體經濟投資汽車工業的名義，其目的不是造車，既不想自己承擔風險，又想趁機變相撈錢，這樣做不利於市場經濟的健康發展。」

李書福表示，當前中國進入電動汽車工業的投資者很多，互聯網企業造車也搞得如火如荼，這是一個很好的趨勢，一定要積極引導，大力支持。

但他指有些現象必須引起重視，如利用互聯網概念，電動車概念以及借發展實體經濟投資汽車工業的名義，其目的不是造車，「既不想自己承擔風險，又想趁機變相撈錢，這樣做不利於市場經濟的健康發展。」

李書福認為，做事情必須認準一個方向，一定要打基礎、練內功，千萬不能隨泡沫飛揚，跟妖風起哄，否則風口過後將會留下一片狼藉的淒慘景象。退潮以後，裸泳者將會很難看，搞得不好有可能回不了家。

李書福表示，現在進入汽車行業不是沒有機會，只是機會少一些，難度大一點。當前大陸的汽車工業在對外放開之前，應盡快對內放開，早日形成自己的能力，如此可為用戶帶來更多的實惠，可以提高大陸汽車工業的全球競爭力。

他說：「我是一個市場派，我完全鼓勵與支持公平競爭，堅決反對特權與貿易保護主義。」

李書福還說，做事不能急功近利，要想實現夢想，就必須腳踏實地遵守事物的客觀規律。企業長期可持續發展的前提必須是依法合規、公平透明，必須以人為本，合作共贏。

李書福在文章最後指出，汽車產業是全球性產業，是製造業之王，21 世紀是科技革命，產業變革，商業重塑的世紀，無論是吉利、富豪、賓士、寶騰、蓮花，還是世界上的其他汽車公司，都面臨巨大挑戰。在相互尊重，互不影響獨立性的前提下，依法合規地探索一條攜手共進的新型發展道路，是經濟全球化背景下應該嘗試的創造性思維，這種思維可以為用戶帶來更多利益，為行業產生積極影響。

李書福說，吉利收購賓士部分股權，是基於以上思考所做出的商業決定，資金基本上都來源於海外資本市場，完全沒有使用中國境內資金，其中 80% 左右來自海外的外資銀行，小部分來自海外的中資銀行，還有一部分是吉利自有資金，這完全是市場化資本組合，市場化自我平衡的資金結構安排，這種安排沒有任何特殊背景。

他強調，無論是中國政府，還是德國政府都對我們的交易做了充分而認真的瞭解，依法而嚴格的審查。世界上所有投資都是機遇與風險並存，吉利投資戴姆勒也存在機遇與風險，是一項完全合規、公平的透明交易，當然這也是一次冒險的創造性探索。我們希望通過這種探索更好地迎接 21 世紀的商業競爭。

李書福日前取得賓士 (Benz) 汽車所有者戴姆勒 (Daimler) 公司近 1 成股權後，因晚 1 天公布買入公司股份的訊息，恐面臨德國金融監管局 (BAFin) 最高 1000 萬歐元 (約人民幣 7575 萬元)，甚至人民幣 135 億元的巨額罰款。

BeFin 認為，吉利違反了德國《證券交易法》，李書福應該在 2 月 22 日，而不是 2 月 23 日通報和提交相關收購資訊。

吉利汽車股價昨 (21) 日報港幣 23.3 元，或 + 1.747%。