遠東新除息首日窘貼息 Q3新產能開出添動能

紡織龍頭遠東新 (1402-TW) 今 (19) 日除息 1.2 元，市場估在第三季美國、越南等地的新產能陸續開出後，遠東新下半年本業營運可望較上半年升溫，加上業外轉投資好轉，全年獲利看俏。早盤一度填息逾 5 成，惟後續賣壓出籠，盤中走低翻黑，除息首日現貼息窘境。

進入下半年，公司指出，之前收購美國 M&G 西維吉尼亞州 PET 廠及俄亥俄州研發基地在 7 月投產，而越南 40 萬噸 PET 新線也會在第 3 季投產。另包括印染廠第二期、聚酯長纖、聚酯短纖等擴充專案也將照進度如期進行。

在美國與越南兩地的新產能相繼投產之後，遠東新將躍居全球前三大 PET 供應商。法人也評估在新產能增加下，遠東新下半年營運將較上半年有顯著成長。且衛材纖維、車材應用等高值化產品比例的提升，今年獲利帶來成長動能。

明年隨上游 PX 產能大量開出，預期 PTA 利差將再擴大，且紡織擴產效益也將顯現，將推升遠東新本業獲利持續升溫。

法人指出，受惠第 2 季油價上漲及 PTA 廠歲修，瓶用聚酯粒 PET 報價 4 月起持續上漲。加上中國 PET 內需市場強勁，推升遠東新本業營運。且隨市況好轉，業外轉投資事業亞泥 (1102-TW)、東聯 (1710-TW) 獲利亦可望較首季再增長。遠東新第二季營收 538.33 億元，季增 4.62%，年增 1.76%。

遠東新首季每股純益 0.49 元，優於較去年同期，主要受惠生產事業中的化纖部門、石化部門皆較去年轉盈：伴隨轉投資事業包括亞泥、東聯等獲利貢獻挹注，推升獲利成長。