人行+銀保監會共同出手 解讀股匯債房四大市場影響

週三 (18 日) 中國人行和銀保監會共同推出「指導政策」，一是人行窗口指導銀行，將另外提供中期借貸便利 (MLF) 資金支持貸款投放和信用債投資，並特別要求必須為產業類。二是銀保監會召集多家銀行，要求中大型銀行必須帶頭加大信貸投放力道，降低小為企業融資成本，

以下文章分別解讀對股、匯、債、房市會帶來什麼影響：

消息傳出後，今日中國股市與債市早盤表現分化，上證指數小幅走高，最高來到 0.63%，中金所 10 年期國債期貨小幅走低，最低下探 0.27%。

人行與銀保監會的動作，一是從資金量上「放水」，要求銀行對貸款和信用債的投放，尤其是已購入民間企業為主、評等較低的信用債；另一方面是從資金價格方面，要求銀行家大信貸投放力道，帶動小微企業貸款利率下降。

人行這回出手護盤債市，是為了遏制市場恐慌情緒，恢復債市正常融資功能，讓好的民間企業可以解決融資難題，避免被錯殺。

人民大學客座教授鄧海清認為，人行對信用債的支持僅限於流動性層面，而且採獎勵方式，而非行政式手段，代表人行不會為為信用風險負責。若出現違約事件，基本上人行不會對違約部分進行兌付。

對股市來說，以往經驗來看，通常流動性增加後，錢就會流向股市和房市，但目前中國內部監管還未放鬆，官方治理影子銀行業務還沒鬆手，屆時到底會有多少資金流入股市，還是未知數。加上中美貿易摩擦很可能進一步惡化，連帶會拖累許多產業，連帶讓 A 股今年變數多，因此光是流動性增加帶動牛市重啟的機會不大。

對債市來說，人行這次動作主要是針對信用債市場，對債市來說是一大利多，有助於恢復市場信心和流動性，恢復正常融資功能。

鄧海清指出，債券牛市有望進入牛市下半場。在下半場的牛市行情中，債市不再僅僅是利率債的單邊行情，而是「利率債 + 信用債」的普漲行情。認為人行政策意圖是在無風險利率低位的前提下，希望信用利差能夠收斂；為了有效降低中小微企業融資成本，更需要保證銀行流動性合理充裕、無風險利率向下，市場擔憂的所謂「貨幣政策收緊」、「資金面重新緊張」將不可能發生，看好利率債牛市的根基將更加牢固。

匯市方面，近來人民幣貶值預期再起，到今日離岸人民幣最低更跌破 6.77 大關，距離 6.8 關卡不遠了。一旦人民幣貶值預期越趨強烈，人行勢必會出手，例如重啟逆週期因數，及時避免人民幣的進一步貶值。

以房市而言，先前中國官方就開始嚴控棚改貨幣化安置比例，房市當前已聚集大量泡沫，即便有資金面寬鬆的利多，預計上漲的空間和幅度會很有限。