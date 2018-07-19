歐洲央行研究證明：QE更有利於窮人 而非富豪

近年來，對於歐洲央行大規模 QE 的批評聲不絕於耳。

主要的批評觀點在於，QE 加大了歐洲的貧富差距，持有更多股票債券等金融資產的富人受益於資產價格上漲，個人財富進一步上升，而普通的儲戶卻並未明顯受益於此。更有甚者，寬鬆的貨幣政策還被認為是近年來保守主義、民粹主義在歐洲興起的重要原因。

歐洲央行在周三發布的工作論文中，反駁了上述批評觀點。該行認為，QE 應該是降低了貧富差距、對窮人的幫助更為明顯的，主要體現在拉動經濟增長後的就業貢獻。

QE 這種降低不平等的作用，顯示在低收入人群的財富增長明顯高於高收入人群。

而且，在西班牙這種失業率原本高企的國家，失業率下降、財富增長的程度尤為顯著。歐洲各國的失業率都有下降，但西班牙的降幅約是德國的三倍，各階層財富上升的程度也明顯高於德國。

而且從整體財富水平上來看，富人的財富增長也並不明顯。從各財富階層的凈值增加程度來看，最低收入等級的人群，自歐洲央行資產購買項目中程度的程度明顯高於其他收入階層。

如果要衡量自股債市場中獲利的程度，對於更富裕的階層，股債資產在總資產中的占比的確明顯高於較平困的階層，尤其是前 5% 的富人階層。但房地產仍然是最重要的財富構成，金融資產的比重只是很小一部分。

對於批評觀點提到的，低利率水平直接影響了普通儲戶的儲蓄收益，歐洲央行的工作論文提到，貨幣政策對家庭財富的間接影響要更為突出，對於流動資產有限的家庭更是如此。

例如，政策利率下調後，貨幣政策間接影響物價和薪資的平衡，以及就業和收入的平衡。低利率推動了家庭的支出以及企業的投資一樣，推升產出，帶來失業率下降、薪資上漲。更高的就業率和更高的收入，因此推動了家庭收入的增加，這對於貧困家庭的影響要明顯高於富裕家庭。