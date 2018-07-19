歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600跌0.09%

受基本資源類股走跌影響，今 (19) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.09%。

台北時間週四下午 5 點 44 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.09%，德國 DAX 指數下跌 0.25%，法國 CAC 40 指數下跌 0.34%，英國 FTSE 指數上漲 0.18%。

週四早盤，基本資源類股疲軟，跌約 1.5%。

除基本資源類股外，媒體類股也表現不佳，下跌近 1%；其中，法國廣告巨頭 Publicis 因第 2 季營收不如預期，股價一度重挫近 8%。

法國電訊商 Iliad 義大利業務表現亮眼，客戶數達百萬，激勵股價上揚 8%

消費品大廠聯合利華 (Unilever) 業績不如預期，股價持平。

美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告顯示，6 月至 7 月初，美國經濟持續擴張，就業市場強勁，但貿易爭端深化了製造商疑慮，亦使部份生產價格走揚。

Fed 主席鮑爾日前赴國會作證時表示，保護主義恐對經濟成長造成負面影響，並削弱薪資。

昨日道瓊工業指數收漲 79.40 點 (0.32%)，至 25119.29 點；標普 500 指數收漲 6.07 點 (0.22%)，至 2815.62 點，創逾 5 個月新高；那斯達克指數則收跌 0.67 點 (0.01%)，至 7854.44 點。