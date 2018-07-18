大量半導體設備出貨放量 Q3營運喊衝維持歷史高峰

PCB 製程及 AOI 設備廠大量科技 (3167-TW) 今年以來在 PCB 的設備訂單及交貨量都呈現高熱度的狀態，第 2 季營收創歷史新高；大量更進一步將數位控制核心技術投入半導體設備，並已開始出貨，預計第 3 季起將明顯放量，挹注營收，法人估，大量半導體設備出貨挹注，有利第 3 季營收站穩 10.5 億元以上的歷史高檔水準。

大量也獲選證交所最新出爐「台灣證券交易所公司治理 100 指數」成份股，是 PCB 設備廠在本次增刪中唯一獲增列的公司。

大量今年以來業績熱度高，6 月營收以 3.98 億元創新高，月增 12.3%，年增 12.21%，與牧德 (3563-TW)、迅得 (6438-TW) 同列 6 月營收創新高的 PCB 設備股，同時，大量第 2 季營收也以 11.02 億元創新高，季增 13.84%，年增 27.97%，前 6 月營收為 20.69 億元，年增 38.87%。

值得注意的是，大量今年首季因營運規模擴大，稅後純益達 9655 萬元，年增 5.41 倍，每股純益達 1.21 元；法人估大量第 2 季營收已達去年下半年的旺季水準，獲利將優於第 1 季，第 3 季營收及獲利在旺季出貨效應下可望更好。

大量以生產 PCB 成型設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，除將 AOI 生產技術應用本身製程設備，也進一步介入半導體的後段測試設備，投入研發及業務資源，目前相關半導體產品已開始出貨，預計今年下半年起放量出貨。

大量去年每股純益為 4.34 元，公司股東會日前決議，擬對於去年盈餘配發 2.5 元現金股利，預計在下月初的董事會敲定除息日期。

除大量外，目前，AOI 設備及自動化設備廠包括牧德、迅得均以 PCB 產業為基礎，積極投入半導體設備領域。

台灣證交所「公司治理 100 指數」每年 7 月辦理定期審本，經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選和符合 3 項財務指標 (每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名) 等評選過程。