【港股解碼】上半年經營業務溢利預增80%，中國罕王最壞的日子是否已經過去？

中國一直以來是一個礦業大國，礦業是我國工業化、城市化、現代化建設的重要支柱。隨著我國工業化、城市化建設的發展步入中後期，經濟社會的發展對礦業的需求也逐漸下降，我國礦業行業在國家經濟的地位中開始下滑。

除此以外，全球礦業市場疲軟、中國礦業成本偏高、經濟社會發展速度讓位於發展品質，尤其是近幾年如火如荼的生態文明建設，礦業被認為是各行各業中污染指數最高、產能過剩、投資風險較大的一個行業。

種種原因，引發近幾年國內礦業發展一片狼藉。中國罕王控股有限公司（簡稱：中國罕王；股票代碼：03788—HK）作為國內民營礦業企業逆勢而為，今年上半年持續經營業務溢利預計增加80%。

業績預增80%，中國罕王是怎麼做到的？

2018年7月17日，中國罕王在港交所披露《內幕消息正面盈利預告》。根據報告顯示，截止2018年6月31日中國罕王持續經營業務相比去年同期（去除出售澳洲SXO金礦專案及資產所得投資收益和其出售前產生的期內溢利共約人民幣7.65億元）期內溢利將大幅增加大約80%以上，預期將錄得期內溢利大約人民幣1億元。

（圖片來源：港交所）

中國罕王是一家起源於遼寧撫順的民營礦業企業，同時也是一家國際化的礦業及金屬集團。公司專注於礦產資源的發現、開採、處理以及產品銷售業務；主營鐵礦業務、鎳礦業務、金礦業務，是東北地區最大的鐵精礦生產企業之一，目前業務覆蓋區域包括中國、澳大利亞，印尼等國家。

2011年9月30日在香港聯交所上市掛牌交易。

從公司發展過程來看，中國罕王是一個具有戰略眼光的企業，善於把握市場機遇。2013年公司通過把握有利的市場機遇以1970萬澳元完成了SXO金礦專案的資產收購，經過合理的勘探和開發，實現了其市場價值的大幅度增長；2017年，中國罕王再次準確把握市場有利的時機，將SXO金礦專案按3.3億澳元企業價值出售，在這四年的投資週期中，實現投資收益約人民幣7.6億元。

對於今年上半年中國罕王之所以能夠實現經營業務溢利大幅預增分析原因有兩點。

鐵礦業務重組後費用大幅度降低。

作為主營業務之一的鐵精礦銷售單價同比提高。

總之，主營業務收入的增加和生產費用的縮減是中國罕王上半年經營業務溢利預增的主要原因。

依靠提價高品位鐵精礦支撐利潤

中國罕王一直積極探索高品位鐵精礦深加工與鐵礦資源高效綜合利用，力圖實現鐵礦資源全產業鏈發展。

由於過去鐵精礦市場價格低迷，作為主營業務之一的鐵精礦部分，收入甚微。此時又逢鎳礦停止開採，令中國罕王發展“雪上加霜”，公司連續兩年業績虧損。

直至2017年，中國罕王實現扭虧為盈。根據2017年年報數據顯示，中國罕王實現營業收入人民幣10.91億元；實現毛利5億元。由此可見，中國罕王最壞的日子已經成為了“往事”。

（圖片來源：港交所）

根據中國罕王的財報可知，2017年實現業績“翻盤”的原因有以下兩點。

通過出售澳大利亞金礦專案獲得7.6億元人民幣的投資收益。

同樣是受鐵精礦銷售單價提升的影響。

另外值得關注的是，即便扣除出售罕王澳大利亞金礦專案的收益後，中國罕王持續經營業務還是取得正向利潤。作為一個企業，出售資產是非經常性的行為，持續經營業務向好才是企業長遠發展的根本。

根據罕王集團官網發佈的公告顯示，2018年1月26日，其全資附屬子公司瀋陽東洋煉鋼公用設施有限公司與主要客戶撫順新鋼鐵有限責任公司簽署了2018年度鐵精礦銷售協議。公司所生產的69%左右的高品位鐵精礦給客戶產生了更大的經濟價值，新協議下的鐵精礦銷售價格每噸將較2017年提高25元人民幣。

鐵礦業務作為中國罕王的核心業務板塊之一，通過持續不斷的技術改造和生產調整，力求提升鐵精礦產品品位和效益，實現產品平均品位約69%的高水準。與此同時，鐵礦產量也一直保持穩定的增長，精礦產品在市場拓展方面擁有低成本、區域稀缺性等核心優勢，具備高度市場競爭力。

隨著鐵精礦售價的提高，罕王鐵礦業務的利潤水準將得到進一步改善，有望增厚罕王未來收益和現金流。

文：劉玲玲

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