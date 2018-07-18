一場烏龍？Coinbase改口稱未得SEC核准 比特幣價格高檔持穩

週一才宣布取得美國證券交易委員會 (SEC) 和金融業監管局 (Finra) 批准，可以在政府監管之下提供證券化代幣的 Coinbase，突然又表示，自己從未取得相關核可，也不需要這麼做。
先前《彭博》援引 Coinbase 發言人說法，表示兩家監管單位批准了 Coinbase 收購證券交易商 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth LLC。這使得 Coinbase 能夠成為經紀交易平台，上市證券化的加密貨幣。
不過，Coinbase 發言人 Rachael Horwitz 週二 (18 日) 透過電子郵件表示，獲 SEC 及 Finra 批准收購一事是不正確的，因為 SEC 沒有參與審批作業。
Horwitz 表示，改變控制人的申請不需要經 SEC 批准，Coinbase 主要是就這幾筆業務的各個方面，包括收購 Keystone 實體，與 SEC 幾名官員進行了非正式討論。
SEC 發言人也在週二表示，該機構沒有給予明確的批准，Finra 則未就此事發表評論。
之前比特幣在美國時間週二下午，即台北時間週三凌晨大漲，一度升破 7400 美元。市場歸因近期多項利多消息為助漲原因，Coinbase 通過審批也是其中之一。不過，在此事變成一場烏龍後，比特幣價格未受太大影響，交易價格持穩在 7340 美元附近。
Coinbase 去年營收超過 10 億美元，收入主要來自交易收入，而交易收入的費率一般在 0.25%-1% 之間。市場預期，在收購通過之後，Coinbase 將從一家數位貨幣交易所變身成為正規的加密貨幣券商，提供加密貨幣證券交易、保證金交易、場外交易 (OTC) 等多樣服務。
Coinbase 成立於 2012 年，在 2015 年成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。Coinbase 去年 8 月完成 1 億美元的 D 輪融資後，公司估值達到 16 億美元。