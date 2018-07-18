一場烏龍？Coinbase改口稱未得SEC核准 比特幣價格高檔持穩

週一才宣布取得美國證券交易委員會 (SEC) 和金融業監管局 (Finra) 批准，可以在政府監管之下提供證券化代幣的 Coinbase，突然又表示，自己從未取得相關核可，也不需要這麼做。

先前《彭博》援引 Coinbase 發言人說法，表示兩家監管單位批准了 Coinbase 收購證券交易商 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth LLC。這使得 Coinbase 能夠成為經紀交易平台，上市證券化的加密貨幣。

不過，Coinbase 發言人 Rachael Horwitz 週二 (18 日) 透過電子郵件表示，獲 SEC 及 Finra 批准收購一事是不正確的，因為 SEC 沒有參與審批作業。

Horwitz 表示，改變控制人的申請不需要經 SEC 批准，Coinbase 主要是就這幾筆業務的各個方面，包括收購 Keystone 實體，與 SEC 幾名官員進行了非正式討論。

SEC 發言人也在週二表示，該機構沒有給予明確的批准，Finra 則未就此事發表評論。

比特幣 24 小時走勢 (圖表取自 Coindesk)

之前比特幣在美國時間週二下午，即台北時間週三凌晨大漲，一度升破 7400 美元。市場歸因近期多項利多消息為助漲原因，Coinbase 通過審批也是其中之一。不過，在此事變成一場烏龍後，比特幣價格未受太大影響，交易價格持穩在 7340 美元附近。

Coinbase 去年營收超過 10 億美元，收入主要來自交易收入，而交易收入的費率一般在 0.25%-1% 之間。市場預期，在收購通過之後，Coinbase 將從一家數位貨幣交易所變身成為正規的加密貨幣券商，提供加密貨幣證券交易、保證金交易、場外交易 (OTC) 等多樣服務。

Coinbase 成立於 2012 年，在 2015 年成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。Coinbase 去年 8 月完成 1 億美元的 D 輪融資後，公司估值達到 16 億美元。