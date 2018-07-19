剛回升又遭打壓 聯準會主席等一眾大佬不看好數位貨幣

周二，比特幣在 6 月 8 日以來首次重回 7000 美元上方，並一路上沖至 7500 美元關口，帶動市值較大的數位貨幣幾乎全線上漲。

但包括聯準會主席鮑威爾在內的多名權威人士，周三再度給比特幣等數位貨幣市場澆上了一盆冷水。

據 Bitstamp 報價，比特幣在美股午盤前一度跌破 7400 美元，午盤後上沖 7600 美元整數關口，隨後跌破 7500 美元。

Citadel 創始人：年輕人別投資比特幣

在 CNBC 為機構投資者舉辦的 Delivering Alpha 年會上，美國最大期權交易機構和經濟交易商之一、也是全球最大對沖基金之一 Citadel 的創始人兼 CEO 格里芬（Kenneth Griffin）表達了對比特幣的強烈反感：

「我手下沒有一個基金經理建議要買入數位貨幣，沒有一個人。在做市商業務中，我們也討論過是否為數位貨幣提供做市服務。但我個人很難為一個自己不相信的產品提供流動性。」

格里芬指出，數位貨幣沒辦法與美元等法幣抗衡，例如人們必須持有美元在年底報稅，沒有別的選擇，因此不需要數位貨幣。數位貨幣的誕生就好像是一個解決方案先於問題被發明出來。

他不建議年輕人去投資比特幣，應該投資在可以定義國家或行業未來的公司中，希望年輕人推動資本去創造就業、促進創新和最終發展經濟。

聯準會主席：數位貨幣無內生價值，缺乏投資者保護

這一倍嚴厲措辭，與聯準會主席鮑威爾的觀點不謀而合。華爾街見聞曾提到，鮑威爾周三參加了美國國會眾議院金融服務委員會的半年度聽證，他認為數位貨幣沒有內生價值，也不屬於貨幣。

去年 11 月底，鮑威爾作為聯準會主席提名人參加眾議院的任命聽證時就表示過，數位貨幣的市值還不足以龐大到威脅美國金融系統穩定，但長期來說，數位貨幣或類似屬性的資產會影響經濟。

周三聽證會上，鮑威爾重申了這一觀點，並稱聯準會沒有考慮發行官方數位貨幣。他認為數位貨幣一般不作為支付手段，高波動性也談不上價值儲藏職能，因此不屬於貨幣。作為一種投資工具，數位貨幣對投資者存在巨大風險（big risk），存在投資者和消費者保護的問題，數位貨幣領域普遍存在重大的監管問題，並被用於洗錢、避稅或恐怖主義融資等非法用途。

鮑威爾認為，聯準會沒有監管數位貨幣的權力，在加密數位貨幣問題上，保護投資者屬於美國證券交易委員會（SEC）的管轄權，G7 國家央行也經常討論加強投資者教育和保護的問題。但在去年的任命聽證中，他認為比特幣的底層技術區塊鏈可能在批發支付領域有顯著應用前景。

比特幣暴漲，到底發生了什麼？

華爾街見聞昨日文章嘗試解答「比特幣為何突然暴漲」，因為這一次數位貨幣集體大漲的背後沒有任何新的利多因素。幣圈狂歡，分析師蒙圈，不少人開始將目光瞄向了技術面因素。

彭博援引 Digital Asset Research 分析師 Lucas Nuzzi 表示，目前並未看到觸發這一波暴漲的直接因素，在一些交易人士看來，比特幣正形成頭肩底形態，交易量也大幅上升，可能是背後原因。

值得注意的是，頻遭監管加強、交易所被盜等利空消息襲擊的數位貨幣領域，近日獲得了難得的喘息機會。一些雖然看上去算不上重大利多，但對於數位貨幣行業有利的消息，也在接連出現。

不過在今日重磅人士相繼發聲質疑數位貨幣之後，數位貨幣市場的走勢開始令人捏一把汗。