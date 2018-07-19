巴菲特要庫藏股了 波克夏A類股重回30萬美元創四個月最高

周二（7 月 17 日），「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司發表聲明稱，根據董事會通過的一項新政策，如果董事長巴菲特和副董事長芒格都認為「股票庫藏股價低於公司的內在價值」時，那麼可以隨時進行股票庫藏股。

公司重申，股票庫藏股後不得讓現金持有量少於 200 億美元，並且在 8 月 3 日公布第第二季業績之前，不會根據這項新政策進行股票庫藏股。

彭博社評論稱，此次伯克希爾修改了股票庫藏股的相關政策，不僅讓其更容易庫藏股，也有助於巴菲特對公司逾 1000 億美元的現金進行投資部署。

波克夏海瑟威 A 類股周二報收 288500 美元，為 3 月 31 日 A 類股每股賬面價值的 1.37 倍。新政策公布後，B 類股盤後上漲近 1.5%。

周三（7 月 18 日），伯克希爾股價創約七年來最大單日漲幅。A 類股收漲 5.10%，超過了 2011 年 11 月 30 日的漲幅 4.9%，報收 303210 美元，為 3 月 21 日以來最高。B 類股收漲 5.27%，僅次於 2011 年 9 月 26 日的漲幅 8.6%，並重回 200 美元，創 5 月 10 日以來最高。

分析指出，美國金融股普漲，銀行業第二季財報利多，反映了美國經濟健康的大背景。

巴菲特：偏愛伯克希爾股票庫藏股 而不是發放股息

路透援引 Check Capital Management Inc 總裁 Steven Check 表示，

「在波克夏海瑟威公司擁有大量現金，且股票定價偏低的環境下，（修改庫藏股政策）是件好事。」

2011 年 9 月，巴菲特認為波克夏海瑟威的市值較為低廉，曾表示將出手庫藏股。但因當時公司規定庫藏股的價格上限為每股賬面價值的 110%，且庫藏股後現金持有量不少於 200 億美元，因此獲得的庫藏股機會較少。

2012 年 12 月，波克夏海瑟威宣布庫藏股了 12 億美元股票，成為了當時公司史上規模最大的一次股票庫藏股。公司當時表示，股票庫藏股價格的上限也將提高到每股賬面價值的 120%。

一直以來，巴菲特都在考慮進一步放寬股票庫藏股政策。他在 2 月接受 CNBC 採訪時曾表示，公司可能會對現有的庫藏股政策進行調整。不過他強調說，自己通常更喜歡庫藏股而不是發放股息，可能令部分股東感到失望。

在今年 5 月的股東大會上，巴菲特對蘋果公司新增 1000 億美元的股票庫藏股計劃表示贊同。他當時宣稱，伯克希爾雖然持有巨額現金，但基本不可能發放特別股息，只有公司決定現有資本不能被更有效利用時，才會尋求最佳的途徑回饋股東。巴菲特相信伯克希爾股東的自我選擇能力，有相當大部分股東還是相信公司領導層會為股東謀福利。

此外，巴菲特在 7 月 16 日將所持的 1.1867 萬股伯克希爾 A 類股轉化為 1780.05 萬股 B 類股。隨後，將其所持的 1770 萬股 B 類股捐贈給了 5 家慈善基金，所捐贈的股份當前價值為 34 億美元。