高盛再次唱多原油：布油會漲到80美元 而波動會加劇

去年下半年至今，高盛一直是原油市場高調的唱多者。這家華爾街老牌銀行近日重申了對油價的樂觀預期。

高盛認為，布蘭特原油將再度大漲，有可能沖高至每桶 80 美元，只不過投資者需要耐心地等待到今年晚些時候，因為隨著時間的推移不確定性在增加，且全球供應擾亂的程度也尚不明確。

「產量擾亂和因美國政策而發生的大規模供應轉移是新一輪基本面波動的主要動力。」高盛分析師 Damien Courvalin 團隊在周一發布的報告中如此表示。

他們預計，隨著波動性加劇，布蘭特油價將在新一輪波動中維持在每桶 70 美元至 80 美元區間震盪。

至於油價觸及 80 美元的具體時點，高盛認為，這主要取決於美國的政策。

儘管美國政府此前不斷威脅稱將使得伊朗石油禁運，但美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）又在本周一表示，在某些情況下，將考慮豁免那些需要更多時間來逐漸減少從伊朗進口石油的國家。

而就在一個月之前，高盛預計布油可能在今年夏天觸及每桶 82.5 美元，年底可能在 75 美元 / 桶，理由是需求增長強勁，而供應將進一步減少，庫存將持續降低，有可能推動油價走高。

短期來看，委內瑞拉、加拿大和利比亞等產油地區產量下降，以及潛在的伊朗石油被禁，都使得相當一部分供應受到擾亂，這支撐了油價交投於高位。

供應變化在程度和時間上的不確定性令基本面短期前景蒙陰。我們認為，隨著市場對這些巨大且不確定的供應變化的影響作出反應，原油價格波動將加劇。

在需求端，高盛並不擔心，他們認為買需至今依然強勁。本月初，該集團認為貿易爭端加劇並不會衝擊到亞洲的原油需求，因中國的「胃口」仍巨大，且雙方的行動還需要時間。