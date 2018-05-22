皇普股東會通過盈虧撥補案、不配發股利 未來每年至少推出一案

皇普 (2528) 今日舉行股東會，會中通過盈虧撥補案，期末累積虧損仍有 1.18 億元，公司不配發股利。皇普指出，該公司未來以每年至少推出一案為目標，現階段北部及南部均已有可執行開發土地，亦持續尋找有競爭力並有利潤土地。未來產品設計以市場及客戶需求為規劃方向，為每塊土地打造最合適的產品，為客戶提供最舒適的家，創造出公司與客戶雙贏的局面。



皇普目前已開發的土地，包括桃園市龜山區樂捷段土地，現在已進行建照申請，將以「預售」方式銷售。台南市府連段已於 107 年第一季開工，也採「預售」 方式。台北市興安段共同開發案，則持續進行整合作業。



另公司占比 10% 投資個案「翡翠森林」第四期已開始預售，併同一、二期餘屋銷售，可以個案營收活化公司資金運用。



皇普董事會已決議辦理現金增資 4,500 萬股，每股暫定 13 元，預計籌資 5.85 億元，以支應營建工程款。