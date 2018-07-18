IBM全力支持 與美元掛鈎的新型穩定幣問世

在波動巨大的數位貨幣領域，又一種穩定幣問世，而與其他穩定幣不同的是，這一次國際科技巨擘 IBM 予以全力支持。

美國初創公司 Stronghold 昨日宣布，基於 Stellar 區塊鏈推出名為「Stronghold USD」的穩定幣。它和 Tether 公司所發行的 Tether （USDT）一樣，與美元 1:1 掛鈎。IBM 當日也表示，將與 Stronghold 公司合作探索這種穩定幣的使用場景。

IBM 表示，將利用 Stronghold USD 進行試驗性探索，幫助銀行以及其他金融機構更快、更安全的處理支付業務。因此這種穩定幣也主要面向金融機構、跨國公司以及資產管理公司等企業，不過在未來數月也有可能向個人投資者開放。

Stronghold 創始人兼 CEO Tammy Camp 稱，這種代幣讓用戶可以在不同企業之間無縫進行支付以及外幣兌換，同時也可以用來購買其他資產和其他代幣。

迄今為止，已有不少公司嘗試發行與某些法幣掛鈎的穩定幣，其中最成功的當屬 Tether 發行的 USDT。USDT 號稱與美元掛鈎，即每發出一個 USDT，都會有 1 美元儲存在銀行帳戶中。但事實上，Tether 至今尚未公開證明這筆儲備金的存在，因此不斷遭到質疑。

除了美元儲備不足的質疑之外，上個月美國德克薩斯大學教授 John M. Griffin 的一篇論文對 USDT 被用於操縱數位貨幣價格的觀點，將其再次推上風口浪尖。

該論文認為， 在 2017 年的牛市中，比特幣價格上漲的 50% 與 Tether 有關。論文指出，當比特幣價格下跌時，用 Tether 買入的量通常都會增加，從而令跌勢逆轉。而在比特幣價格上漲時，相反的情況卻並未出現。「這意味著 Tether 被用於在跌勢中保護比特幣價格」。

或許是為了避免對於儲備的質疑，IBM 表示，Stronghold USD 擁有美國聯邦存款保險公司承保的美元支持，其儲備由專注於區塊鏈的資產管理公司 Prime Trust 託管。