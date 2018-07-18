下一場金融風暴 柏南奇、蓋特納、鮑爾森擔憂：美國救市的彈藥恐受限

金融風暴後 10 年，儘管目前的美國聯準會 (Fed) 官員經常強調有足夠的救市彈藥和對策來應對下一場金融危機，但前聯準會主席柏南奇和兩位前財長蓋特納 (Tim Geithner)、鮑爾森 (Henry Paulson) 並沒這麼樂觀。

這三位美國前財金官員雖然認同目前的銀行系統比金融風暴時健全許多，但也看到了 10 年前不存在的金融弱點，並同聲譴責了美國不斷膨脹的預算赤字。

柏南奇批評美國總統川普的減稅及增加開支政策使得國家赤字膨脹，是不合時宜的，尤其是正處於接近充分就業之際，時機上需要斟酌；同時也應關注政府預算赤字膨脹對國家的長期影響。

柏南奇表示，市場確實存在一些擔憂，但監管機構現在更適應潛在的系統性風險。

自金融風暴結束以來，美國的債務一直在增加。蓋特納指出，除了債務及赤字膨脹，由於利率較低，味著政府未來救市能施展的工具有限，儘管聯準會的基準利率目標在 7 月初上調為 1.75% 至 2%，但在 2007 年 7 月時高達 5.25%。

現任的聯準會主席鮑爾赴參議院作證時表示，對政府在金融危機中關閉一家瀕臨倒閉的金融機構充滿信心，並曾在去年 11 月時表示，並沒有那一家銀行大到不能倒。

不過蓋特納並不完全認同鮑爾的說法，他認為 10 年前被認為是關鍵救市的緊急權力，如今已弱化不少，例如：限制聯準會、財政部和和聯邦存款保險公司 (FDIC) 為金融機構提供支持的自由裁量權。