柏南克：川普選擇了錯誤的時間刺激經濟 2020年將「掉落懸崖」

很少有人像前聯準會主席柏南克和橋水聯席投資總監 Greg Jensen 這樣抨擊美國當前的政策。

就在 Greg Jensen 痛批聯準會在美國經濟擴張都快要結束的時候居然還在收緊貨幣政策數日之後，柏南奇幾乎發表了同樣的評價。只不過，他的矛頭直指川普政府的財政政策。

當地時間周四晚間，柏南克在美國企業研究所（American Enterprise Institute）的政策討論會上稱，美國經濟增長面臨着嚴峻的下滑挑戰，2020 年甚至會出現「Wile E. Coyote」時刻。

這是什麼意思呢？Wile E. Coyote 是一隻美國卡通狼，最經典的動作是它拚命地往懸崖方向跑，跑很遠才突然意識到自己已經雙腳懸空，於是瞬間開始筆直下墜。

如果柏南克的預言成真，屆時可能也將是川普總統任期的「Wile E. Coyote」時刻——2020 年他的四年任期屆滿，當年下半年美國將舉行新一屆總統大選。

而川普到現在還時不時公開宣稱美國經濟現在好得不得了，是歷史罕見的好——事實也是如此，這波經濟擴張始於 2009 年年中，已經是美國曆史上持續時間第二長的擴張周期。

為何看空？

根據彭博社的報導，柏南克認為川普政府推出的 1.5 兆稅收刺激和 3000 億財政開支增長措施「讓聯準會的工作變得更加難做」，因為目前的貨幣正常化政策「發生在失業率比較低的時候。」

這意味著，財政刺激給到經濟的力量越大，當這種力量消失之後經濟會跌落得越狠。柏南克說：

（政府）在錯誤的時候實施了（財政）刺激政策。

柏南克認為，川普拿出的財政刺激在出台兩年後效果趨於減弱，這會使得今年和明年的美國經濟受到影響，2020 年更是堪憂。

橋水的 Greg Jensen 也認為，由於財政刺激在逐步減少，聯準會收緊貨幣的影響將走向巔峰，他們減少釋放流動性並且升息，這扭轉了流動性易得、市場利率為零的局面，使得現金更稀缺、更有吸引力，而流動性轉變和周期進入末端的動向給金融資產帶來危險。因此，他稱 2019 年「註定是危險的一年」。

Greg Jensen 表示，當美國經濟邁向周期尾聲，流動性已經收緊，市場卻沒有反映出大環境的變化，而是持續反映最近的環境。因此，他們幾乎看空一切金融資產。

諷刺之處

三年前，柏南克還一直指責美國國會在他任職聯準會主席期間沒有採取足夠的行動來支持經濟；三年後的今天，柏南克還是那個柏南克，但他的指責完全調轉了方向，說總統和國會的行動過頭了。

紐約時報引述了柏南奇周一發布的一份回憶錄觀點稱，國會對 2008 年之後的危機復甦不充分負有主要責任；聯準會的應對措施大膽而有效，但不足夠。

我常說貨幣政策不是萬能藥，國會需要盡其所能。然而，當危機逐漸平息，這種應有的幫助卻沒有到來。

對此，美國金融部落格 Zerohedge 的評價非常辛辣：

更大的諷刺是，即將到來的崩盤與推出了兆美元刺激措施的川普關係不大，與歐巴馬時期的債務翻倍和柏南奇及其全球同僚們釋放的 20 兆流動性相比，現在的財政刺激簡直是九牛一毛。 當年的大水漫灌措施淹沒了全世界，讓市場處於德意志銀行所稱的亞穩定狀態。

『新聞來源／華爾街見聞』