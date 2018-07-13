世足賽網路主流今年串流影片當道 2022年VR、AR接棒

愛立信與俄羅斯電信營運及數位服務供應商 MTS 今 (13) 日公布歐洲最大規模 Massive MIMO(大規模陣列天線) 部署專案初期成果，串流影片成為這次世足賽網路使用主流，流量較日常平均用量驟升 2.5 倍；愛立信預測，虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 技術將成為 2022 年賽事期間主角。

愛立信指出，世足賽開幕前，MTS 使用愛立信無線系統 AIR 6468 部署 Massive MIMO 技術，部署在俄羅斯世足賽 7 個舉辦城市 (共 11 個舉辦城市) 中的 40 多個地點，包括世足賽場館和觀光景點，7 座城市分別是莫斯科、聖彼德堡、喀山、頓河畔羅斯托夫、下諾夫哥羅德、葉卡捷琳堡和薩馬拉。

愛立信表示，根據世足賽期間測量資料顯示，部署在 MTS 網路上的 Massive MIMO 基地台使上行鏈路的資料傳輸量提升 5 倍，球迷可以在比賽期間使用智慧型手機流暢的觀看高畫質直播，此外，數據下載速率和頻譜效能提高 1 倍，網路容量增加 4 倍。

分析過去兩屆世界盃足球賽發現，2014 年是一場「自拍」盛事，智慧型手機用戶們分享大量的自拍照，60% 的觀眾都下載圖片；今年賽事期間，串流影片成為主流，流量相較 MTS 網路的日常平均用量驟升 2.5 倍愛立信預測，虛擬實境與擴增實境技術將成為 2022 年賽事期間的主角。

2014 年，社群網路占 90% 流量，今年球迷們在社群網路上發佈更多的內容，MTS 從社群網路平台產生的流量增加 30%；愛立信資深副總裁暨歐洲和拉丁美洲業務負責人 Arun Bansal 表示，5G 將為營運商提供創造新業務的機會，讓球迷能夠更加沉浸於賽事中。

Arun Bansal 強調，5G 超高速度、巨大容量及低時延特性將在未來為球迷提供更多值得期待的體驗，例如 4K HDR 甚至 8K 串流、AR 和 VR 觀看體驗，及沉浸式的即時同步賽事直播。

MTS 和愛立信已展開 5G 技術測試工作，不僅是雙方的戰略合作之一，同時也是雙方在 2015 年 12 月簽署的「俄羅斯開發和部署 5G 協議的合作框架」的一部分。